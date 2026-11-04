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Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, με τις τράπεζες και τις μετοχές καθαρής ενέργειας να καταγράφουν ισχυρά κέρδη, μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και την εξασφάλιση του ελέγχου στη Γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Capital.gr.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται κατά 0,5%, στις 649,17 μονάδες, ενώ μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν οι αγορές της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Συγκεκριμένα, ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 1,2% και ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύεται κατά 1,4%. Στις υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,5%, ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,4% και ο βρετανικός FTSE 100 κινείται οριακά υψηλότερα, κατά 0,1%.

Οι τραπεζικές μετοχές συγκαταλέγονται στους τίτλους με τις καλύτερες επιδόσεις, με τον κλαδικό δείκτη EURO STOXX Banks να καταγράφει κέρδη άνω του 2%.

Ισχυρή άνοδο σημειώνουν και οι μετοχές καθαρής ενέργειας, οι οποίες είχαν δεχθεί πιέσεις από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ των ορυκτών καυσίμων. Η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου συνοδεύεται από άλμα 7% για την Orsted, ενώ η Vestas καταγράφει κέρδη 5% και η Nordex ενισχύεται κατά 4,7%.

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρίσκεται και η Novo Nordisk, με άνοδο 4,6%. Η φαρμακοβιομηχανία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη τρίτου τριμήνου υψηλότερα των προσδοκιών και αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους.