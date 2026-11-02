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Την πρόθεσή του να προστατεύσει τον Έλον Μασκ, εφόσον οι Δημοκρατικοί προχωρήσουν σε έρευνες σε βάρος του μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, εξέφρασε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο προληπτικών απονομών χάριτος σε μέλη του επιτελείου του και άλλους στενούς συνεργάτες του, εάν βρεθούν στο στόχαστρο των Δημοκρατικών.

Οι δηλώσεις του Τραμπ γίνονται λίγες ώρες πριν οι Αμερικανοί οδηγηθούν στις κάλπες κι ενώ οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυξανόμενες πιθανότητες σημαντικής εκλογικής ενίσχυσης των Δημοκρατικών, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ιδιαίτερα συγκρουσιακή τελευταία διετία της προεδρίας του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Σε συνέντευξή του στο podcast «Pod Force One», η οποία δημοσιεύθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, η παρουσιάστρια Μιράντα Ντιβάιν ρώτησε τον Τραμπ σχετικά με τις φήμες ότι ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και της Tesla, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με έρευνες ή ακόμη και με κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.

JUST IN – President Trump vows to protect Elon Musk if his factories or SpaceX face risks from Democrats



pic.twitter.com/IyXC5LwDSs — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 2, 2026

«Προς το παρόν είναι απλώς συζητήσεις. Αλλά αν αυτές οι συζητήσεις έχουν βάση, θα πρέπει να τους προστατεύσουμε», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Μασκ έχει διαθέσει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για την υποστήριξη πολιτικών προσπαθειών εναντίον των Δημοκρατικών κατά τη διάρκεια του φετινού εκλογικού κύκλου. Πρόσφατα, μάλιστα, υποστήριξε ότι ενδεχόμενη επικράτηση των Δημοκρατικών τόσο στον Λευκό Οίκο όσο και στο Κογκρέσο το 2028 θα σήμαινε το «τέλος της Δημοκρατίας».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο προληπτικών απονομών χάριτος

Πέρα από την περίπτωση του Μασκ, ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι είναι διατεθειμένος να εξετάσει την απονομή προεδρικής χάριτος σε μέλη της κυβέρνησής του και πολιτικούς συμμάχους του, εφόσον οι Δημοκρατικοί επιχειρήσουν να κινηθούν εναντίον τους μέσω ερευνών.

«Θα το έκανα, αν χρειαζόταν. Βεβαίως», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «δεν θα το σκεφτόμουν καν. Θα το έκανα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα δίσταζε να αξιοποιήσει τις προεδρικές του εξουσίες για την προστασία προσώπων του περιβάλλοντός του.

«Θα ήθελα να είμαι πρόεδρος για τρίτη θητεία»

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο Τραμπ επανήλθε και στο ζήτημα μιας ενδεχόμενης τρίτης προεδρικής θητείας, παραδεχόμενος ότι θα επιθυμούσε να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο αναγνώρισε ότι η διατύπωση του Συντάγματος είναι ιδιαίτερα σαφής και αυστηρή ως προς τους περιορισμούς που ισχύουν.

«Θα μου άρεσε πολύ, αλλά η διατύπωση είναι πολύ συγκεκριμένη», δήλωσε, αναφερόμενος στους συνταγματικούς περιορισμούς που απαγορεύουν την εκλογή ενός προέδρου για περισσότερες από δύο θητείες.

Παρότι φάνηκε να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι διαθέτει ακόμη αρκετό χρόνο για να προωθήσει την πολιτική του ατζέντα. «Ξέρετε, έχουμε περισσότερα από δύο χρόνια μπροστά μας. Είναι πολύς χρόνος. Μπορείς να κάνεις πολλά μέσα σε αυτό το διάστημα», ανέφερε.

protothema.gr