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«Για την Κύπρο, οι πύραυλοι spike προσφέρουν σημαντική συνεισφορά στις συνολικές μας δυνατότητες αποτροπής», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Νεόφυτος Παχουλίδης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των νέων συστημάτων και του διαγωνισμό που περιλάμβανε πραγματικά πυρά, της ισραηλινής εταιρείας Rafael στη Λάρνακα.

«Δυνατότητες που συνδυάζουν ακρίβεια, εύρος, ευελιξία και επιβιωσιμότητα. Το σύστημα έχει επιδείξει υψηλό επίπεδο στην ακρίβεια και στην αξιοπιστία με εκπληκτικά αποτελέσματα σε δοκιμασμένες συνθήκες», ανέφερε.

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, περίπου 200 εκπρόσωποι από 23 χώρες που έχουν προμηθευτεί πυραύλους SPIKE της ισραηλινής Rafael συγκεντρώθηκαν στη Λάρνακα για ανταλλαγή επιχειρησιακής εμπειρίας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η χρήση των πυραύλων σε επιχειρήσεις στον Λίβανο και στο Ιράν, η συντήρηση και η εκπαίδευση των χρηστών, καθώς και οι μελλοντικές δυνατότητες της οικογένειας των πυραύλων SPIKE. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στην κοινότητα των χρηστών και το αιωρούμενο πυρομαχικό L-SPIKE.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τέσσερις χώρες προστέθηκαν κατά τον τελευταίο χρόνο στην κοινότητα χρηστών SPIKE, η οποία αριθμεί πλέον 48 χώρες, περιλαμβανομένης της Κύπρου.

Παράλληλα με το L-SPIKE, παρουσιάστηκαν νέες επιχειρησιακές προσεγγίσεις για τα υπόλοιπα συστήματα της οικογένειας, περιλαμβανομένης της έκδοσης μεγάλης εμβέλειας για χερσαίες, εναέριες και ναυτικές πλατφόρμες.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου πραγματοποιήθηκε επίσης διεθνής διαγωνισμός, στον οποίο εννέα εθνικές ομάδες δοκιμάστηκαν σε γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με βολές πραγματικών πυρών με SPIKE SR.

Ο υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, ανέφερε επίσης ότι η συνάντηση επιτρέπει την αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων ενόπλων δυνάμεων και την εφαρμογή διδαγμάτων που ανταποκρίνονται στις τακτικές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

Όπως σημείωσε, δημιουργείται επίσης ένας άμεσος μηχανισμός ανατροφοδότησης, μέσω του οποίου η επιχειρησιακή εμπειρία συμβάλλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης, της εφοδιαστικής υποστήριξης και της ανάπτυξης μελλοντικών δυνατοτήτων.

Οι δυνατότητες του πυραύλου L–SPIKE

Το L-SPIKE της ισραηλινής Rafael είναι κατευθυνόμενος πύραυλος με δυνατότητα περιφοράς πάνω από την περιοχή ενδιαφέροντος πριν από την προσβολή στόχου. Συνδυάζει την ταχεία απόκριση ενός πυραύλου με τη δυνατότητα παραμονής στον αέρα για εντοπισμό και παρακολούθηση στόχων. Το πυρομαχικό διατίθεται σε δύο εκδόσεις, την L-SPIKE 4X και L-SPIKE 1X.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της κατασκευάστριας, διαθέτει: