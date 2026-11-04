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Ζημιές σε τέσσερα διαφορετικά σημεία δημόσιων χώρων του Δήμου Πάφου φέρεται να προκάλεσε ομάδα περίπου 12 ενηλίκων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν σκέιτμπορντ για να κάνουν φιγούρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημαρχεύοντα Πάφου, Αγγέλου Ονησιφόρου.

Όπως αναφέρει ο κ. Ονησιφόρου, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις από πλευράς του Δήμου και τις διαβεβαιώσεις των εμπλεκομένων ότι θα αποχωρούσαν, τα άτομα μετακινούνταν από τον έναν δημόσιο χώρο στον άλλο, με αποτέλεσμα να καταλήξουν συνολικά σε τέσσερα διαφορετικά σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με τον δημαρχεύοντα Πάφου, για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Αστυνομία, ενώ στη διάθεση των αρμόδιων αρχών υπάρχει φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τη δράση της ομάδας.

Ο κ. Ονησιφόρου υπογραμμίζει ότι οι δημόσιοι χώροι αποτελούν δημοτική περιουσία και ανήκουν σε όλους τους δημότες, τονίζοντας πως όσοι επισκέπτονται την πόλη οφείλουν να σέβονται τις υποδομές και την περιουσία της.

«Δεν έχει σημασία από πού έρχεται κάποιος. Σημασία έχει να σέβεται τον τόπο που επισκέπτεται», αναφέρει καθώς η ομάδα φέρεται να ήρθε από το εξωτερικό, ζητώντας παράλληλα από όσους προκαλούν ζημιές να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.

Το περιστατικό αναμένεται να απασχολήσει τις αρμόδιες αρχές, καθώς ο Δήμος διαθέτει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στοιχεία για τις ζημιές που προκλήθηκαν.

ΚΥΠΕ