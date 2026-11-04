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Πρόταση για ανανέωση της μείωσης των φορολογικών συντελεστών στα καύσιμα κίνησης, ενδεχομένως μέχρι τον Μάρτιο του 2027, θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Το υφιστάμενο μέτρο λήγει στο τέλος Νοεμβρίου, ενώ η Κυβέρνηση αναμένει απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περαιτέρω μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι η Κυβέρνηση εξετάζει συνεχώς πρόσθετα μέτρα στήριξης, παρακολουθώντας τις πιέσεις της ακρίβειας στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

«Η μείωση των φορολογικών συντελεστών στα καύσιμα κίνησης, η ισχύς της οποίας λήγει στο τέλος του τρέχοντος μήνα, θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου με στόχο την ανανέωσή της, ενδεχομένως μέχρι τον Μάρτιο του 2027», δήλωσε.

Θετικές ενδείξεις για το πετρέλαιο θέρμανσης

Για το αίτημα περαιτέρω μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, ο υπουργός ανέφερε ότι αναμένεται η απάντηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους τομείς της ενέργειας και της φορολογίας.

«Από τις μέχρι στιγμής επικοινωνίες μας διαβλέπω μια θετική προσέγγιση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να τεκμηριώνει το αίτημά της μέχρι να εξασφαλίσει τη μεταχείριση που θεωρεί ότι δικαιούται η κυπριακή οικονομία.

Ο κ. Κεραυνός αναχωρεί την προσεχή Κυριακή για τις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, όπου, όπως είπε, τα ζητήματα αυτά θα συζητηθούν εκ νέου.

Υποστήριξε ότι μια οικονομία που δημιουργεί πλεονάσματα, μειώνει το δημόσιο χρέος και καταγράφει ανάπτυξη της τάξης του 3% δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με «ισοπεδωτικούς περιορισμούς», χωρίς να συνυπολογίζονται οι επιδόσεις και οι ιδιαίτερες συνθήκες της.

Προειδοποίηση για νέες πληθωριστικές πιέσεις

Ο υπουργός περιέγραψε την ενεργειακή κρίση ως παγκόσμια και πανευρωπαϊκή, επισημαίνοντας ότι το κόστος της ενέργειας επηρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας, αυξάνοντας τις δαπάνες παραγωγής, λειτουργίας και διαβίωσης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, προειδοποίησε ότι αναμένεται τάση αύξησης του πληθωρισμού. Παράλληλα, χαιρέτισε την τελευταία απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υπό την προεδρία της Κριστίν Λαγκάρντ, να μην προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων.

Όπως ανέφερε, η Κυβέρνηση παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις και αξιολογεί ποιες κατηγορίες πολιτών ενδέχεται να χρειάζονται πρόσθετη ενίσχυση.

Απορρίπτει τη σύνδεση των αυξημένων εσόδων με την ακρίβεια

Αναφερόμενος στα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την προηγουμένη για το δημοσιονομικό πλεόνασμα, ο κ. Κεραυνός εξέφρασε ικανοποίηση για την πορεία της οικονομίας, αποδίδοντας την ανθεκτικότητά της στη συνετή, προληπτική και υπεύθυνη οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης.

«Θέλω να ελπίζω ότι δεν έχουμε φθάσει στο σημείο να επικρίνεται η Κυβέρνηση επειδή διατηρεί μια επιτυχημένη οικονομική πολιτική και μια οικονομία με θετικές επιδόσεις», ανέφερε.

Ο υπουργός απέρριψε τις αναφορές που συνδέουν τα αυξημένα δημόσια έσοδα με τον πληθωρισμό και τις υψηλότερες τιμές, επικαλούμενος τις μειώσεις του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, στο ηλεκτρικό ρεύμα και σε άλλους τομείς που επηρεάζουν το κόστος διαβίωσης.

Υποστήριξε ότι η κυπριακή οικονομία βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην κατανάλωση και ότι η αύξησή της ενισχύει τα έσοδα από τον ΦΠΑ, χωρίς να συνεπάγεται κατ’ ανάγκην μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.

Κατά τον ίδιο, η αυξημένη κατανάλωση συνδέεται με την ύπαρξη διαθέσιμου εισοδήματος, το οποίο η Κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει αξιοποιώντας τα πλεονάσματα, με έμφαση στα ευάλωτα νοικοκυριά και στους πολίτες που χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη.

Τα πλεονάσματα και οι έκτακτες δαπάνες

Ο κ. Κεραυνός υποστήριξε ότι η δημοσιονομική πολιτική συμβάλλει στη διατήρηση της επενδυτικής βαθμίδας και εξασφαλίζει περιθώρια για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών σε περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας και πολεμικών συγκρούσεων.

Ως παραδείγματα ανέφερε τις δαπάνες για τον αφθώδη πυρετό και τις πυρκαγιές στη Λεμεσό, οι οποίες, όπως είπε, ανήλθαν σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ και δεν είχαν αρχικά προϋπολογιστεί.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η κάλυψή τους κατέστη δυνατή χάρη στην πολιτική που δημιουργεί πλεονάσματα και μειώνει το δημόσιο χρέος. Πρόσθεσε ότι η μείωση του χρέους επιτρέπει στη Δημοκρατία, όταν χρειάζεται, να δανείζεται από τις διεθνείς αγορές χωρίς να παραβιάζει τους περιορισμούς του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης.

«Χρονική υστέρηση» στα αναπτυξιακά έργα

Απαντώντας στις αναφορές για μείωση των αναπτυξιακών δαπανών, ο κ. Κεραυνός έκανε λόγο για χρονική υστέρηση στην υλοποίηση συγκεκριμένων έργων και όχι για αλλαγή των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων.

Όπως ανέφερε, ορισμένα έργα που κληρονόμησε η παρούσα Κυβέρνηση αντιμετωπίζουν σοβαρά και σύνθετα προβλήματα, για την επίλυση των οποίων καταβάλλονται συστηματικές προσπάθειες.

Ο υπουργός τόνισε ότι η οικονομική πολιτική και ο κρατικός προϋπολογισμός παραμένουν προσανατολισμένοι στην ανάπτυξη και στην κοινωνική στήριξη. Επικαλέστηκε, ειδικότερα, το γεγονός ότι το 23% του προϋπολογισμού κατευθύνεται στην κοινωνική πολιτική, ποσοστό που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει καταγραφεί σε προηγούμενο προϋπολογισμό.