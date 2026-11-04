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Την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για το Αίμα, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών αίματος στην Κύπρο, αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, δίνοντας το πράσινο φως για την προώθηση ενός νέου πλαισίου οργάνωσης, διαχείρισης και εποπτείας του συστήματος.

Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον διορισμό των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία, το οποίο έχει την ευθύνη διεύθυνσης και ελέγχου της λειτουργίας του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

Σε ό,τι αφορά την Εθνική Στρατηγική για το Αίμα, σύμφωνα με τη δήλωση του υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, η έγκρισή της σηματοδοτεί την προώθηση ενός σύγχρονου, ψηφιοποιημένου και ανθεκτικού συστήματος, το οποίο θα διασφαλίζει την επάρκεια, την ποιότητα και την ασφάλεια του αίματος και των παραγώγων του, στη βάση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων.

Η Στρατηγική περιλαμβάνει πέντε βασικούς άξονες, οι οποίοι αφορούν τη διαχείριση των αποθεμάτων και των αναγκών σε αίμα, την οργάνωση των υπηρεσιών, την αιμοεπαγρύπνηση, την ποιότητα και εποπτεία, καθώς και την καινοτομία και την ψηφιοποίηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας, στην ορθολογική χρήση του αίματος και στη διασφάλιση της έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης των ασθενών στις αναγκαίες υπηρεσίες.

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής προβλέπεται η σύσταση ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης Υλοποίησης, η οποία θα αξιολογεί την πρόοδο των δράσεων, θα εντοπίζει δυσκολίες και θα συμβάλλει στην αντιμετώπισή τους.

Στην Επιτροπή θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Κέντρου Αίματος, των Τραπεζών Αίματος, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, της Αιματολογικής Εταιρείας Κύπρου και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, στόχος είναι η αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων δράσεων, με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία

Στο μεταξύ, με δεύτερη απόφασή του, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον διορισμό των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία.

Το Ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διεύθυνση και τον έλεγχο της λειτουργίας του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, το οποίο δραστηριοποιείται στην επιστημονική έρευνα και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας.

Σε ξεχωριστή δήλωσή του, ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης χαρακτήρισε το Ινστιτούτο έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της επιστημονικής έρευνας και της εξειδικευμένης φροντίδας υγείας στην Κύπρο, τονίζοντας τη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας και της περαιτέρω ενίσχυσης του έργου του.

Ο υπουργός ευχήθηκε στα νέα μέλη κάθε επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους, με γνώμονα την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της προσφοράς προς τους ασθενείς και την κοινωνία.