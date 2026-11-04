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Στο 5,6% έχει περιοριστεί η μείωση των τουριστικών αφίξεων στην Κύπρο σε σύγκριση με πέρσι, με τον υφυπουργό Τουρισμού Κώστα Κουμή να εκτιμά ότι οι απώλειες θα υποχωρήσουν περαιτέρω μέχρι το τέλος του 2026. Παράλληλα, τα πρώτα μηνύματα από τη βρετανική αγορά για το 2027 είναι ενθαρρυντικά, καθώς μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί προγραμματίζουν αύξηση των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων προς το νησί.

Μιλώντας στο περιθώριο της Παγκόσμιας Έκθεσης Τουρισμού WTM στο Λονδίνο, ο κ. Κουμής χαρακτήρισε ανέλπιστα καλή την εξέλιξη της φετινής σεζόν, δεδομένων των δυσκολιών που προκάλεσαν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως ανέφερε, παρά την αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε στην τουριστική αγορά μετά το συμβάν της 1ης Μαρτίου, ο κυπριακός τουρισμός κατάφερε να περιορίσει σημαντικά τις απώλειές του.

«Για άλλη μια χρονιά ο κυπριακός τουρισμός τα κατάφερε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τόσο τα στατιστικά στοιχεία όσο και οι αναλύσεις των ειδικών επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του τομέα.

Θετικά μηνύματα από τη βρετανική αγορά

Για τη νέα χρονιά, ο υφυπουργός εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα ενθαρρυντικές τις πρώτες επαφές με στρατηγικούς συνεργάτες της Κύπρου στη βρετανική αγορά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί εξέφρασαν την πρόθεσή τους για αύξηση των προσφερόμενων αεροπορικών θέσεων το 2027, δημιουργώντας προοπτικές ενίσχυσης των αφίξεων από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι το 2027 αναμένεται να είναι δύσκολη χρονιά για τον διεθνή τουρισμό. Οι αναμενόμενες αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων ενδέχεται, όπως είπε, να επηρεάσουν τις αποφάσεις των καταναλωτών κατά τον προγραμματισμό των διακοπών τους.

Ο κ. Κουμής εκτίμησε ότι ο κυπριακός τουρισμός θα μπορέσει να ανταποκριθεί και σε αυτή την πρόκληση, χωρίς ιδιαίτερες απώλειες.

Συνδέσεις με 18 βρετανικές πόλεις

Η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας με το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει, σύμφωνα με τον υφυπουργό, βασική προτεραιότητα της κυπριακής τουριστικής πολιτικής.

Η Κύπρος συνδέεται σήμερα με 18 βρετανικές πόλεις μέσω έξι αεροπορικών εταιρειών, ενώ έχει ήδη γνωστοποιηθεί ότι θα προστεθεί έβδομη εταιρεία, διευρύνοντας τις δυνατότητες μετακίνησης μεταξύ των δύο χωρών.

«Η αεροπορική σύνδεση μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου βελτιώνεται ακόμη περισσότερο και είναι κάτι το οποίο επιδιώκαμε», υπογράμμισε.

Περισσότερες από 180 χώρες στη WTM

Η έκθεση του Λονδίνου αποτελεί σημείο συνάντησης κυβερνητικών αξιωματούχων, τουριστικών οργανισμών, επιχειρήσεων και αεροπορικών εταιρειών. Στο πλαίσιό της γίνεται ο απολογισμός της σεζόν που ολοκληρώνεται και διαμορφώνονται τάσεις και συνεργασίες για τη νέα τουριστική περίοδο.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στη φετινή WTM εκπροσωπούνται περισσότερες από 180 χώρες, με πάνω από 4.000 εκθέτες και 5.500 επαγγελματίες αγοραστές. Οι συνολικοί συμμετέχοντες αναμένεται να ξεπεράσουν τις 46.000.

Πηγή: ΚΥΠΕ