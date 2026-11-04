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Τα ευτράπελα αλλά και τα άρθρα που επιφέρουν ακόμη και καταδίκες από το ΕΔΑΔ, συζήτησαν σήμερα οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής Νομικών, στον απόηχο της υπόθεσης που έφτασε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από μουσουλμάνο που διαμένει στη Λάρνακα.

Όπως αναφέρθηκε από τον ποινικολόγο εκπρόσωπο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Ηλία Στεφάνου, ο Ποινικός μας Κώδικας χρονολογείται από το 1929 και παρά τις προσπάθειες που άρχισαν από το 2000 για εκσυγχρονισμό του, αυτές δεν απέδωσαν. Εδώ και 20 χρόνια γίνονται προσπάθειες με σύσταση Επιτροπών, καθηγητών και δικαστών χωρίς να ευοδωθούν, ανέφερε. Ο Ποινικός Κώδικάς μας είναι του 1929, εξ ου και παραπέμπουμε σε άρθρα του στις… Ινδίες. Κωδικοποίηση έγινε το 1959, όμως, η διαμόρφωση και η διατύπωση έγινε πριν 100 χρόνια. Το σπάσιμο πιάτων, που απαγορεύτηκε, κωδικοποιήθηκε το ’75, επειδή άλλοι ήταν πρόσφυγες και άλλοι την ίδια περίοδο έσπαζαν πιάτα.

Ο κ. Στεφάνου έφερε ως παράδειγμα και τη χρήση ναρκωτικών. Σήμερα, όποιος κατέχει ναρκωτικά τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 8 χρόνια. Ο χρήστης ωστόσο τιμωρείται με την μέγιστη ποινή που είναι μέχρι ισόβια. «Υπάρχουν αυτές οι ανισότητες που πρέπει να καταργηθούν, ανέφερε και τόνισε πως πρέπει ευρύτερα να εξεταστούν όλες οι ποινικές διατάξεις και ως Δικηγορικός Σύλλογος είμαστε θετικοί να συνδράμουμε». Ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε επίσης σε ακόμη μια παραδοξότητα: Λέμε για τα θανατηφόρα δυστυχήματα. «Πόσο χρόνο έχει που συζητούμε για αύξηση της ποινής από τέσσερα χρόνια να γίνουν 10, ειδικά τώρα που γίνεται και χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ. Αν θα γίνει κάτι, να γίνει για όλο τον Ποινικό Κώδικα και όχι σπασμωδικά», κατέληξε.

Η εκπρόσωπος της Επιτρόπου Νομοθεσίας αναφέρθηκε στην περίπτωση όπου η Δημοκρατία σύρθηκε στο ΕΔΑΔ για το άρθρο 79 του ΠΚ που αναφέρει:

(1) Όποιος διοργανώνει ή ευθύνεται για διοργάνωση μουσουλμανικής γιορτής ή είναι κάτοχος του υποστατικού όπου γίνεται τέτοια μουσουλμανική γιορτή και προσλαμβάνει είτε με αμοιβή είτε όχι ή σε γνώση του επιτρέπει σε χορεύτρια να χορεύει ή να τραγουδά κατά τη διάρκεια τέτοιας γιορτής, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε λίρες ή σε φυλάκιση ενός μήνα.

(2) Στο άρθρο αυτό «χορεύτρια» σημαίνει γυναίκα πόρνη ή γυναίκα που χορεύει ή που τραγουδά με αμοιβή σε μουσουλμανική γιορτή. «Μουσουλμανική γιορτή» σημαίνει μουσουλμανικό γιορτασμό που διοργανώνεται με ευκαιρία γάμου ή περιτομής.

Το θέμα προέκυψε όταν μουσουλμάνος στη Λάρνακα οργάνωνε τον γάμο της κόρης του και διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να φέρει γυναίκα χορεύτρια, επειδή αυτό απαγορευόταν και ακύρωσε τον γάμο. Προσέφυγε στο ΕΔΑΔ και η υπόθεση έκλεισε τον Σεπτέμβριο του 2026 με φιλικό διακανονισμό, ο οποίος προέβλεπε την καταβολή €5.000 στον παραπονούμενο (Ziya v. Cyprus) και τη δέσμευση για αλλαγή της νομοθεσίας. Σε συνέχεια του διακανονισμού, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε στη Βουλή τροποποιητικό νομοσχέδιο για την κατάργηση του επίμαχου άρθρου.

Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή Νομικών μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμιά καταδίκη επί του άρθρου αυτού. Η πρόεδρος της Επιτροπής Φωτεινή Τσιρίδου αναφέρθηκε στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του Ποινικού Κώδικα, προσθέτοντας ότι είναι μεγάλο το εγχείρημα γιατί αυτός περιλαμβάνει 374 άρθρα. Υπάρχουν άρθρα που αναφέρονται ακόμα σε λίρες, είπε. Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή, είναι μεγάλο το έργο για αλλαγή του Ποινικού Κώδικα, υπάρχει όμως πρόθεση της Επιτρόπου Νομοθεσίας για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, ήδη απέστειλε επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης ο οποίος επικροτεί την προσπάθεια».

Στην Επιτροπή αναφέρθηκε για άρθρα που καθιστούν ποινικό αδίκημα αν ένα άλογο που μεταφέρεται σε καρότσα εξέχει λίγα εκατοστά ή αδικήματα που αναφέρονται σε σιδηρόδρομο, ενώ η Κύπρος δεν διαθέτει τέτοιο μεταφορικό μέσο. Πέραν της κατάργησης του άρθρου 79, όπως ανέφερε η κ. Τσιρίδου, η Επιτροπή θα αναλάβει πρωτοβουλία για εκσυγχρονισμό του Ποινικού Κώδικα.