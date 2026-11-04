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Ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία του αθλητισμού και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αξιοθαύμαστους Ισπανούς αθλητές παγκοσμίως εντάσσεται και επίσημα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο λόγος φυσικά για τον Ραφαέλ Ναδάλ ο οποίος αναλαμβάνει διοικητικό ρόλο στη «Βασίλισσα». Όπως ενημέρωσαν και επίσημα οι «μερένχες», στη συνεδρίαση της Τετάρτης (4/11), το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου αποφάσισε και επίσημα την ένταξη του ως νέο μέλος.

Ο άλλοτε Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2024, έχοντας πανηγυρίσει 92 τίτλους στο μονό, εκ των οποίων 22 Grand Slam, δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια και πέντε Davis Cup με την Ισπανία.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

Το διοικητικό συμβούλιο της Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο συνεδρίασε σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, αποφάσισε να θέσει προς επικύρωση στη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των μελών τον διορισμό του Ραφαέλ Ναδάλ Παρέρα, μέλους του συλλόγου μας με αριθμό 67.778, ως νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Ραφαέλ Ναδάλ, επίτιμο μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης, είναι ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία του αθλητισμού και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αξιοθαύμαστους Ισπανούς αθλητές παγκοσμίως.

Για τη Ρεάλ Μαδρίτης και για όλους τους φίλους της αποτελεί τεράστια υπερηφάνεια το γεγονός ότι μια προσωπικότητα του αθλητικού και ανθρώπινου μεγέθους του, σημείο αναφοράς για τον ισπανικό και τον παγκόσμιο αθλητισμό, θα ενταχθεί στο διοικητικό μας συμβούλιο και θα συμβάλει από αυτή τη θέση στο παρόν και το μέλλον του συλλόγου μας.

Με 92 ατομικούς τίτλους, μεταξύ των οποίων 22 Grand Slam, δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια, πέντε Davis Cup με την Ισπανία και την άνοδο στο Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Ραφαέλ Ναδάλ διέγραψε μια θρυλική αθλητική πορεία. Το ταλέντο του, η διαρκής προσπάθειά του να ξεπερνά τον εαυτό του, η προθυμία του να κάνει θυσίες, η ανταγωνιστικότητα, η ταπεινότητα, ο σεβασμός προς τους αντιπάλους και τους συναθλητές του και η προσφορά του στους άλλους τον καθιστούν παράδειγμα εντός και εκτός γηπέδων.

Όλες αυτές οι αξίες αποτελούν μέρος της ταυτότητας της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ραφαέλ Ναδάλ τις εκπροσώπησε και τις υπερασπίστηκε σε όλη τη διάρκεια της αθλητικής του πορείας, αποτελώντας σημείο αναφοράς για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

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