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Δωρεάν εξετάσεις PSA, ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη και μια συμβολική πορεία δύο χιλιομέτρων περιλαμβάνει η 2η «RoboMarkets Μπλε Διαδρομή», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στη Λευκωσία, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανδρική υγεία.

Την εκδήλωση διοργανώνουν το Europa Uomo Κύπρου και το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι δραστηριότητες θα αρχίσουν στις 9 το πρωί, στον χώρο του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, στον Στρόβολο, όπου θα προσφέρονται δωρεάν εξετάσεις PSA σε συνεργασία με το Medicover Laboratories. Παράλληλα, θα λειτουργεί ενημερωτικό περίπτερο του Europa Uomo Κύπρου.

Στις 10 το πρωί θα δοθεί η εκκίνηση της συμβολικής πορείας, μήκους δύο χιλιομέτρων, με αφετηρία και τερματισμό το Ογκολογικό Κέντρο.

Οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης παρουσιάστηκαν την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης.

Ο γενικός διευθυντής του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, Πάνος Εργατούδης, υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, επισημαίνοντας παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο της οικογένειας και του υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο.

Όπως ανέφερε, μέσα από τη διοργάνωση επιδιώκεται να ενθαρρυνθούν περισσότεροι άνδρες να ενημερώνονται, να συζητούν με τον γιατρό τους και να δίνουν την απαραίτητη προσοχή στην υγεία τους.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Europa Uomo Κύπρου, Ανδρέας Μωϋσέως, τόνισε ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της ενημέρωσης και στην αντιμετώπιση των δισταγμών που συχνά συνοδεύουν τη συζήτηση για την ανδρική υγεία.

Ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης έκανε ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος του Ογκολογικού Κέντρου, Δρ Δημήτρης Βόμβας, ο οποίος επισήμανε ότι οι εξελίξεις στη διάγνωση και στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη προσφέρουν πλέον σημαντικές δυνατότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης της νόσου, με διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής.

Μουσική, ενημέρωση και συμβολικές δράσεις

Το πρόγραμμα της Κυριακής θα περιλαμβάνει επίσης συμβολικό ξύρισμα, μουσικές εκδηλώσεις και δράσεις ενημέρωσης.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν η Συμφωνική Μπάντα Δήμου Στροβόλου – Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η Φιλαρμονική του Παγκυπρίου Γυμνασίου, μέλη του Σώματος Προσκόπων Κύπρου και του Σώματος Κυπρίων Οδηγών, καθώς και οι Ποδηλάτες Λευκωσίας.

Ο υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Europa Uomo Κύπρου, Στέλιος Κυριάκου, κάλεσε πολίτες, οικογένειες και οργανωμένα σύνολα να συμμετάσχουν στην πορεία, τονίζοντας ότι η στήριξη των ανδρών που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο αφορά ολόκληρη την κοινωνία.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό και θα πραγματοποιηθεί στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, στη λεωφόρο Ακροπόλεως 32, στον Στρόβολο.