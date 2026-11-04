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Μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η τιμή ηλεκτρισμού για μη οικιακούς καταναλωτές στην Κύπρο το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς διαμορφώθηκε στα 0,23 ευρώ ανά κιλοβατώρα, έναντι 0,18 ευρώ του ευρωπαϊκού μέσου όρου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat.

Την ίδια τιμή με την Κύπρο κατέγραψε η Ιταλία, ενώ η υψηλότερη στην ΕΕ σημειώθηκε στην Ιρλανδία, στα 0,27 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Τα στοιχεία αφορούν μη οικιακούς καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση από 500 έως 2.000 μεγαβατώρες και όχι το σύνολο των επιχειρήσεων ή τα νοικοκυριά.

Υποχώρηση των τιμών στην ΕΕ

Η μέση τιμή για τη συγκεκριμένη κατηγορία καταναλωτών στην ΕΕ διαμορφώθηκε στα 0,18 ευρώ ανά κιλοβατώρα, μειωμένη κατά 2% σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και κατά 5,4% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του ίδιου έτους.

Στον αντίποδα της Κύπρου, της Ιταλίας και της Ιρλανδίας, τις χαμηλότερες τιμές κατέγραψαν η Φινλανδία, με 0,09 ευρώ ανά κιλοβατώρα, και η Σουηδία, με 0,12 ευρώ. Ακολούθησαν η Δανία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, με 0,13 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Μειώσεις σε 19 χώρες, αυξήσεις σε οκτώ

Σε ετήσια βάση, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για μη οικιακούς καταναλωτές μειώθηκαν σε 19 κράτη μέλη το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οι μεγαλύτερες υποχωρήσεις καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο, κατά 23,8%, στην Τσεχία, κατά 11,9%, και στην Ελλάδα, κατά 11,8%.

Αντίθετα, αυξήσεις σημειώθηκαν σε οκτώ χώρες. Οι μεγαλύτερες καταγράφηκαν στη Σουηδία, κατά 18,8%, στη Φινλανδία, κατά 18,7%, και στη Βουλγαρία, κατά 14,2%. Παρά τις αυξήσεις, η Φινλανδία και η Σουηδία διατήρησαν τις χαμηλότερες τιμές στην ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ