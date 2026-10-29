Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Περισσότερες επενδύσεις σε δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας και διασυνδέσεις, με συνεκτίμηση των διαφορετικών συνθηκών κάθε κράτους μέλους, ζήτησε ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, προσερχόμενος την Πέμπτη στο Συμβούλιο Ενέργειας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο. Παράλληλα, ο Έλληνας ομόλογός του, Σταύρος Παπασταύρου, ανακοίνωσε ότι θα ενημερώσει το Συμβούλιο για την πρόοδο και τα επόμενα βήματα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου.

Η ασφάλεια εφοδιασμού, το κόστος του ηλεκτρισμού και η ανταγωνιστικότητα βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων, ενώ ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, προειδοποίησε για δύσκολο χειμώνα λόγω των υψηλών τιμών.

Δαμιανός: Η μετάβαση να αποφέρει αποτελέσματα στους πολίτες

Ο κ. Δαμιανός υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών πρέπει να συνδυάζεται με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, ειδικά στον ηλεκτρισμό.

Αναφερόμενος στους κλιματικούς στόχους, ζήτησε ρεαλιστική προσέγγιση ως προς τη δυνατότητα επίτευξής τους υπό τις σημερινές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό και τις δυσκολίες κάθε χώρας.

Τόνισε επίσης ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να αποφέρει απτά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες.

«Η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια, το προσιτό ηλεκτρικό ρεύμα είναι απαραίτητο. Ας συνεργαστούμε με την αλληλεγγύη που μας διακρίνει στην ΕΕ, για να παραδώσουμε αυτά τα αποτελέσματα στους πολίτες μας», ανέφερε.

Παπασταύρου: Ενημέρωση για την πρόοδο του GSI

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε ότι θα παρουσιάσει στους ομολόγους του την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, GSI, καθώς και τα επόμενα βήματα.

Χαρακτήρισε τη διασύνδεση έργο ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας, το οποίο, όπως είπε, προχωρεί με σχέδιο και αποφασιστικότητα, σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, και θα άρει τον ενεργειακό αποκλεισμό της Κύπρου.

«Οφείλουμε να οικοδομήσουμε μια ενεργειακή Ένωση που θα περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη και θα αποφέρει απτά οφέλη σε όλους τους πολίτες», πρόσθεσε.

Προειδοποίηση για το κόστος θέρμανσης

Ο Νταν Γιόργκενσεν επισήμανε ότι σχεδόν 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν μπορούν να θερμάνουν επαρκώς τα σπίτια τους λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, εκτιμώντας ότι ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί.

Κάλεσε τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, επενδύοντας σε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές, ενεργειακή απόδοση και αντικατάσταση των λεβήτων αερίου και πετρελαίου με ηλεκτρικές λύσεις.

Αναγνώρισε ότι οι επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων μπορεί να είναι αναγκαίες για την προστασία ευάλωτων ομάδων, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι πρέπει να έχουν στοχευμένο και προσωρινό χαρακτήρα.

Μικρότερη κατανάλωση αερίου, αλλά ευρύτερη κρίση

Συγκρίνοντας τη σημερινή κατάσταση με την ενεργειακή κρίση του 2022, ο Επίτροπος σημείωσε ότι η ΕΕ βρίσκεται σε καλύτερη θέση ως προς το φυσικό αέριο, καθώς χρησιμοποιεί 18% λιγότερο αέριο σε σχέση με το 2022 και έχει διαφοροποιήσει τους προμηθευτές της. Υπενθύμισε ότι παλαιότερα το 45% των προμηθειών προερχόταν από τη Ρωσία.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την κρίση σοβαρότερη ως προς το εύρος της, καθώς επηρεάζει και το πετρέλαιο και τα προϊόντα του.

«Δεν αναμένουμε κρίση ασφάλειας εφοδιασμού», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η επάρκεια δεν αρκεί για τους πολίτες που δεν μπορούν να πληρώσουν για καύσιμα ή θέρμανση.

Στόχος συμφωνία για τις χρεώσεις δικτύου τον Δεκέμβριο

Ο Ιρλανδός υπουργός Μεταφορών και Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ενέργειας, Ντάραχ Ο’Μπράιαν, δήλωσε ότι η ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ επιδιώκει την ολοκλήρωση της δέσμης για τα δίκτυα. Στόχος είναι ο φάκελος των χρεώσεων δικτύου να επιστρέψει στο Συμβούλιο τον Δεκέμβριο για την επίτευξη γενικής προσέγγισης.

Αναγνώρισε τις διαφορετικές θέσεις των κρατών μελών, ιδίως ως προς την έγκριση φορολογικών θεμάτων με ειδική πλειοψηφία, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα βρεθεί συμβιβασμός.

Για τον χειμώνα, σημείωσε ότι τα ενεργειακά αποθέματα είναι ισχυρά, αλλά η βασική πρόκληση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις παραμένει το κόστος.

«Η ΕΕ και τα κράτη μέλη δεν έχουν μαγικό ραβδί για να εξαφανίσουν τις αυξήσεις των τιμών», ανέφερε, ζητώντας παρεμβάσεις στις χρεώσεις δικτύου, ανάπτυξη των υποδομών και επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ