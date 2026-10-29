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Την άμεση σύλληψη των ηγετών των αραβικών κομμάτων στο Ισραήλ, ζήτησε την Πέμπτη ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, διατυπώνοντας υποψίες για χρηματοδότησή τους από το Κατάρ. Οι καταγγελίες του, ωστόσο, δεν συνοδεύονται μέχρι στιγμής από δημόσια διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

«Η Σιν Μπετ οφείλει να συλλάβει σήμερα κιόλας το πρωί τους επικεφαλής των αραβικών κομμάτων που είναι ύποπτοι ότι έλαβαν χρήματα από το Κατάρ», ανέφερε ο Ισραηλινός υπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενος στην υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών της χώρας.

השב״כ צריך להורות עוד הבוקר על מעצרם של ראשי המפלגות הערביות החשודים במעורבות בכסף קטארי, ושל כל יתר החשודים בפרשה, לרבות גורמים באחים המוסלמים ובגרורותיהם, ככל שקיימת עילה חוקית למעצרם.



מדובר כאן ב-27 באוקטובר פוליטי! October 29, 2026

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι εκλογικές αρχές ζήτησαν από τη Σιν Μπετ να διερευνήσει τις καταγγελίες περί χρηματοδότησης από το εξωτερικό. Οι ισχυρισμοί διατυπώνονται μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, στις οποίες τα αραβικά κόμματα καταγράφουν ιστορικά υψηλή επίδοση.

Οι δύο βασικοί πολιτικοί σχηματισμοί στους οποίους συμμετέχουν κυρίως Άραβες πολίτες του Ισραήλ, το Ράαμ και η Ενοποιημένη Λίστα, αναμένεται να εξασφαλίσουν αριθμό εδρών χωρίς προηγούμενο, έπειτα από την ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή της αραβικής μειονότητας στις κάλπες.

Η επίδοσή τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η εκλογική αναμέτρηση δεν έχει αναδείξει σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με αποτέλεσμα τα αραβικά κόμματα να αποκτούν καθοριστικό βάρος στις μετεκλογικές εξελίξεις.

Ήδη, το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει κατηγορήσει τα αραβικά κόμματα για εκλογικές παρατυπίες, ζητώντας τη διερεύνηση των καταγγελιών. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν τεκμηριωθεί δημόσια.

skai.gr