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Σύνοδο Κορυφής των Τουρκικών Κρατών φιλοξενεί η Άγκυρα, ανήμερα της 103ης επετείου από την ανακήρυξη της Τουρκικής Δημοκρατίας, με την Τουρκία να αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία του Οργανισμού από το Αζερμπαϊτζάν.

Στο επίκεντρο της 13ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών βρίσκεται η ενίσχυση της οικονομικής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών, με την Άγκυρα να επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της στον τουρκικό κόσμο.

Η Σύνοδος πραγματοποιείται στις 29 και 30 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή ηγετών των τουρκικών κρατών, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν συνδυάζει τις εργασίες της με τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της Δημοκρατίας.

Η Άγκυρα παραλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία του Οργανισμού από το Μπακού, σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επιδιώκει την εμβάθυνση των σχέσεών της με τα κράτη της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου.

Στην ατζέντα βρίσκονται η ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών, οι επενδύσεις, οι ενεργειακές διασυνδέσεις, οι μεταφορές και η συνεργασία σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας.

Ο Οργανισμός Τουρκικών Κρατών αποτελεί βασικό πλαίσιο συνεργασίας της Τουρκίας με το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, το Κιργιστάν και το Ουζμπεκιστάν.

Στη Σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχει και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, με το ψευδοκράτος να διαθέτει καθεστώς παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών.

Η συμμετοχή αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία για την Άγκυρα, η οποία επιδιώκει την ενίσχυση της παρουσίας των Τουρκοκυπρίων στους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, χωρίς ωστόσο το καθεστώς παρατηρητή να συνεπάγεται διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Ερντογάν: «Εθνική μας υπόθεση ο Αιώνας της Τουρκίας»

Παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος επισκέφθηκε σήμερα το μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, επικεφαλής της πολιτειακής και στρατιωτικής ηγεσίας, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 103 χρόνια από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Ο Ερντογάν κατέθεσε στεφάνι στο Ανίτκαμπιρ, ενώ ακολούθησαν ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του τουρκικού εθνικού ύμνου.

Στο ειδικό βιβλίο επισκεπτών επικαλέστηκε δήλωση του Ατατούρκ από την 1η Μαρτίου 1922: «Δεν μπορεί να υπάρξει κανένα μέσο, καμία δύναμη που να μας αποτρέψει από το να ακολουθήσουμε την εθνική μας υπόθεση. Η εθνική μας υπόθεση είναι η ζωή μας».

Συνδέοντας τη φράση αυτή με το πολιτικό του όραμα, ο Ερντογάν έγραψε: «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα μέχρι να πετύχουμε τον στόχο του Αιώνα της Τουρκίας, τον οποίο θεωρούμε εθνική μας υπόθεση. Ας αναπαύεται η ψυχή σου».

ΚΥΠΕ