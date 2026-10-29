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Τα σοβαρά τραύματα που υπέστη στο κεφάλι έδειξε δημόσια ο κυβερνήτης της Flydubai, ο οποίος τραυματίστηκε κατά την προσπάθειά του να εμποδίσει τον συγκυβερνήτη του να πάρει τον έλεγχο αεροσκάφους που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.

Ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσχάρ τραυματίστηκε σοβαρά όταν ο 29χρονος Χαμάμ αλ-Χαμάμι φέρεται να τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα τσεκούρι έκτακτης ανάγκης στην προσπάθειά του να πάρει τον έλεγχο αεροσκάφους. Ο Ματσάρ υπέστη κάταγμα κρανίου, αλλά παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να εισέλθουν.

Στη συνέχεια, οι επιβάτες φέρεται να πάλεψαν με τον συγκυβερνήτη για να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους, το οποίο είχε χάσει 14.000 πόδια ύψους μέσα σε μόλις 29 δευτερόλεπτα. Έτσι, απετράπη μία νέα αεροπορική τραγωδιία που πολλοί πιστεύουν ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια «ισραηλινή 11η Σεπτεμβρίου».

Abu Dhabi, UAE — UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan has awarded the First Class Order of Zayed II to the crew of flydubai flight FZ 1073 for their role in preventing a security incident on a Tel Aviv-bound flight. Among those recognized was Indian pilot Captain Smit… pic.twitter.com/Jt5fmnf7dv — NextMinute News (@nextminutenews7) October 29, 2026

Για τη γενναία του στάση, ο κ. Ματσχάρ, ο οποίος είναι Ινδός υπήκοος, τιμήθηκε με το Παράσημο του Ζαγιέντ Β’ (Α’ Τάξης) των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον Πρόεδρο της χώρας, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν. Κατά τη διάρκεια της τελετής, τα σοκαριστικά τραύματα στο κεφάλι του Ματσχάρ -αποτέλεσμα της συμπλοκής κατά την πτήση- ήταν εμφανή, καθώς διακρίνονταν ξεκάθαρα τα ράμματα στο κρανίο του από τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στη Σαουδική Αραβία.

Μετάλλια απονεμήθηκαν επίσης στα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, τα οποία επαινέθηκαν για τις ενέργειές τους και το αίσθημα ευθύνης που επέδειξαν.

Η παρολίγον τραγωδία της Flydubai: Ο συγκυβερνήτης ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο σε αεροδρόμιο του Ισραήλ

Μετά την αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης, αποκαλύφθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τον Ομανό υπήκοο αλ-Χαμάμι, ο οποίος προέβη σε «λεπτομερή ομολογία» μετά τη σύλληψή του, όπως δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΑΕ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δράστης κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη Μελβούρνη ήρθε σε επαφή με άτομα που συνδέονταν με ένα ισλαμικό κέντρο. «Τα στοιχεία έδειξαν ότι τα πρώτα σημάδια της στροφής του προς τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία εμφανίστηκαν το 2017, ενώ σπούδαζε στην Αυστραλία», δήλωσε.

«Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, επηρεάστηκε από την ιδεολογία των “Τακφιρί” (Takfiri), διαβάζοντας εξτρεμιστικά κείμενα και παρακολουθώντας διαδικτυακό περιεχόμενο που εξυμνούσε τρομοκρατικές οργανώσεις και επιθέσεις αυτοκτονίας». «Αυτή η επιρροή εξελίχθηκε στη συνέχεια στην υιοθέτηση ιδεών που προωθούν τη βία και την τρομοκρατία. Επίσης, άντλησε έμπνευση από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, και η ιδέα της πραγματοποίησης μιας παρόμοιας επιχείρησης με τη χρήση αεροσκάφους ρίζωσε βαθιά στη σκέψη του».

Heartiest congratulations to Captain Smit Machchhar on being conferred the prestigious Order of Zayed II (First Class) by the UAE.



His extraordinary bravery in averting a mid-air tragedy stands as a resounding testament to the valour, skill and calm professionalism of Indian… pic.twitter.com/XGas3thUGF — Smriti Z Irani (@smritiirani) October 28, 2026

Ο όρος «τακφίρ» (takfir) αναφέρεται στην πράξη κατά την οποία ένας μουσουλμάνος χαρακτηρίζει έναν άλλον ως άπιστο· πρόκειται για ένα εξτρεμιστικό δόγμα που ενίοτε χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την άσκηση βίας. Ο Αλ-Χαμάμι θεωρείται ότι έδρασε ως εξτρεμιστής τύπου «μοναχικός λύκος». Φέρεται να είχε σχεδιάσει να ρίξει την πτήση 1073 της Flydubai πάνω σε τερματικό σταθμό στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την αποτροπή της τραγωδίας, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι ήταν έτοιμη να καταρρίψει το αεροσκάφος, προκειμένου να αποτρέψει μια «ισραηλινή 11η Σεπτεμβρίου». Το πρωτόκολλο προβλέπει την κατάρριψη αεροσκαφών που πλησιάζουν το Ισραήλ χωρίς άδεια, ωστόσο μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί αποκλειστικά από τον πρωθυπουργό. Ωστόσο, χάρη στις ενέργειες του Ινδού πιλότου, το αεροσκάφος δεν έφτασε στον στόχο του και κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου ο κυβερνήτης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ ο Αλ-Χαμάμι συνελήφθη.

Τον Ματσάρ επαίνεσε επίσης ο Νετανιάχου χαρακτηρίζοντάς τον «αληθινό ήρωα», όπως και ο διάδοχος του θρόνου του Ντουμπάι, Χαμντάν μπιν Μοχάμεντ Αλ Μακτούμ, ο οποίος τον συνάντησε στο νοσοκομείο και εξήρε το θάρρος του.

iefimerida.gr