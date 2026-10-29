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Μια οργανωμένη επιχείρηση διαφυγής, με παραπλανητικές κινήσεις, αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν ως «δολώματα», μυστικές συνεννοήσεις και μετακίνηση με ιδιωτικό αεροσκάφος μέσω Αργεντινής και Ισημερινού, φέρεται να σχεδιάστηκε για τη φυγή του Φλάβιο Μπολσονάρο από τη Βραζιλία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, στην επιχείρηση φέρεται να συμμετείχε ένας στενός κύκλος προσώπων με πρόσβαση στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ανώτεροι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς και συνεργάτες του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ενώ σε βάρος του Μπολσονάρο ίσχυε εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας που του απαγόρευε να εγκαταλείψει τη χώρα και τον υποχρέωνε να παραδώσει τα διαβατήριά του.

Defeated Brazilian presidential candidate Flávio Bolsonaro and his family have landed in Miami after fleeing his country.



This comes a day after they were granted United States visas by the Trump administration. pic.twitter.com/oB91ejWab5 — The Associated Press (@AP) October 28, 2026

Η εξαφάνιση από την Μπραζίλια και τα τέσσερα αυτοκίνητα

Λιγότερο από 24 ώρες μετά την εκλογική ήττα του, ο Φλάβιο Μπολσονάρου φαινόταν να έχει εξαφανιστεί από την Μπραζίλια.

Το βράδυ της Δευτέρας, τέσσερα σκουρόχρωμα αυτοκίνητα αναχώρησαν από την κατοικία του και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Η κίνηση αυτή προκάλεσε σύγχυση στους δημοσιογράφους και στις Αρχές που επιχειρούσαν να εξακριβώσουν σε ποιο όχημα επέβαινε ο ηττημένος υποψήφιος.

Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, συνεργάτες του υποστήριζαν σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης ότι ο Μπολσονάρο είχε ήδη φτάσει στη Φλόριντα.

Ωστόσο, την ώρα που βραζιλιάνικα και διεθνή μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι είχε εγκαταλείψει τη χώρα, εκείνος εξακολουθούσε να βρίσκεται στη Βραζιλία.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στην Αργεντινή, ένα ιδιωτικό αεροσκάφος περίμενε για να τον μεταφέρει στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Η παραπλανητική αυτή τακτική είχε ως αποτέλεσμα να επικρατήσει αβεβαιότητα για την τοποθεσία του, ακόμη και μεταξύ ορισμένων στενών πολιτικών συμμάχων του στη Βραζιλία και στην Ουάσινγκτον.

Flavio Bolsonaro arrives in Miami. pic.twitter.com/YBANWk6lIA — Clash Report (@clashreport) October 28, 2026

Η διαδρομή μέσω Αργεντινής και Ισημερινού

Την Τρίτη, ο Μπολσονάρο, η σύζυγός του και οι δύο κόρες τους κατευθύνθηκαν προς τα σύνορα με την Αργεντινή, σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με τις Αρχές της Αργεντινής, η οικογένεια διέσχισε τη διεθνή γέφυρα Τανκρέντο Νέβες στις 22:50 τοπική ώρα, περνώντας στο Πουέρτο Ιγκουασού, κοντά στο σημείο όπου συναντώνται τα σύνορα Βραζιλίας, Αργεντινής και Παραγουάης.

Μετά τη διέλευση των συνόρων, το όχημα που μετέφερε την οικογένεια συνοδεύτηκε από την ασφάλεια αεροδρομίων της Αργεντινής μέχρι το σημείο ελέγχου μετανάστευσης του διεθνούς αεροδρομίου του Ιγκουασού.

Σύμφωνα με πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αργεντινής, την επιχείρηση παρακολουθούσε από το Πουέρτο Ιγκουασού ο Σαντιάγο Καπούτο, στενός συνεργάτης του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι. Πρόσωπο που συμμετείχε στις συνεννοήσεις ανέφερε ότι ο Καπούτο βρισκόταν σε απευθείας επικοινωνία με τον Εντουάρντο Μπολσονάρο, τον μικρότερο αδελφό του Φλάβιο, προκειμένου να συντονιστούν οι κινήσεις.

Στο αεροδρόμιο περίμενε ένα ιδιωτικό τζετ ιδιοκτησίας της Baires Fly, το οποίο είχε φτάσει από το Μπουένος Άιρες την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων. Στις 23:30, ο Μπολσονάρο επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος, μαζί με τη σύζυγο και τις δύο κόρες του.

Σύμφωνα με τον κατάλογο επιβατών της πτήσης, το οποίο επικαλείται η Wall Street Journal, ο Μπολσονάρο ταξίδευε με ιταλικό διαβατήριο.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 00:21 της Τετάρτης, με δύο πιλότους και μία αεροσυνοδό. Πρώτος σταθμός ήταν το Γκουαγιακίλ του Ισημερινού, όπου πραγματοποιήθηκε ανεφοδιασμός καυσίμων, πριν συνεχίσει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Περίπου στις 09:30 το πρωί της Τετάρτης, το ιδιωτικό τζετ προσγειώθηκε στο εκτελεστικό αεροδρόμιο Miami-Opa Locka, στη Φλόριντα.

Κατά την αποβίβαση του Μπολσονάρο, ο οποίος φορούσε σκούρο μπλε μπλουζάκι πόλο και κρατούσε σακίδιο πλάτης, ένστολοι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν ομπρέλες για να εμποδίσουν τις κάμερες να καταγράψουν τον ίδιο και την οικογένειά του.

Στη συνέχεια, η οικογένεια επιβιβάστηκε σε όχημα SUV που την περίμενε έξω από το αεροδρόμιο.



Η προσωπική έγκριση Τραμπ και η παρέμβαση Ρούμπιο

Καθοριστική για την άφιξη του Μπολσονάρο στις ΗΠΑ ήταν η παρέμβαση της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διαδικασίες, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε προσωπικά την Τρίτη την είσοδο του Φλάβιο Μπολσονάρο και της οικογένειάς του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ακολούθως, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέλαβε τις διαδικασίες για την έκδοση βίζας.

Ωστόσο, η οικογένεια εισήλθε τελικά στη χώρα με καθεστώς προσωρινής ανθρωπιστικής άδειας παραμονής (humanitarian parole), το οποίο τους επιτρέπει να παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για έναν χρόνο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι ποινικές έρευνες σε βάρος του είχαν ξεκινήσει πριν από τις εκλογές. Ωστόσο, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να του απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα και να διατάξει την παράδοση των διαβατηρίων του εκδόθηκε λίγο μετά την εκλογική του ήττα.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε νέες καταγγελίες από την οικογένεια Μπολσονάρο ότι ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επιδιώκει να τιμωρήσει τον πολιτικό του αντίπαλο.



Ο ρόλος του Τζέισον Μίλερ και του Εντουάρντο Μπολσονάρο

Στη διευθέτηση της μεταφοράς του Μπολσονάρου από την Αργεντινή στη Φλόριντα συμμετείχε μια μικρή ομάδα συνεργατών, στην οποία περιλαμβάνονταν ο αδελφός του, Εντουάρντο Μπολσονάρο και ο Τζέισον Μίλερ, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ομάδα αυτή εξασφάλισε το ιδιωτικό αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε για την πτήση. Η εμπλοκή ανθρώπων του περιβάλλοντος Τραμπ συνδέεται με τις πολιτικές επαφές που έχει αναπτύξει η οικογένεια Μπολσονάρο στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια.

Ο Εντουάρντο Μπολσονάρο είχε αναλάβει κεντρικό ρόλο στην καλλιέργεια σχέσεων με τον Αμερικανό πρόεδρο και στενούς συνεργάτες του, μέσα από συναντήσεις στο Μαρ-α-Λάγκο, συμμετοχές σε συνέδρια CPAC και επαφές στον Λευκό Οίκο.

Κατά την ορκωμοσία του Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2025, ο Εντουάρντο είχε συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ενώ είχε συμμετάσχει και σε δείπνο που διοργάνωσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Στους υποστηρικτές της οικογένειας συγκαταλέγεται και ο πρώην στρατηγικός σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, ο οποίος έχει κατά το παρελθόν συνεργαστεί με τους Μπολσονάρο.

Ο Μπάνον υποστήριξε ότι οι δικαστικές και πολιτικές περιπέτειες της οικογένειας στη Βραζιλία αποτελούν προειδοποίηση για τους συντηρητικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Όσοι στις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι η πολιτική θα γίνει ευκολότερη, δεν έχουν δει τίποτα ακόμη», δήλωσε, προβλέποντας ότι η αντιπαράθεση θα γίνει εντονότερη, περισσότερο κομματική και επιθετική.



Η σχέση Μιλέι με την οικογένεια Μπολσονάρο

Σημαντικό ρόλο στην επιχείρηση αποδίδει το δημοσίευμα και στον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος διατηρεί στενές πολιτικές σχέσεις τόσο με την κυβέρνηση Τραμπ όσο και με την οικογένεια Μπολσονάρο.

Τον περασμένο Ιούλιο, ο Μιλέι είχε συμμετάσχει σε προεκλογική συγκέντρωση του Φλάβιο Μπολσονάρο στη Βραζιλία, όπου είχε χαρακτηρίσει τον Λούλα ντα Σίλβα «κλέφτη». Η παρέμβασή του είχε προκαλέσει διπλωματική ένταση, με τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση να ανακαλεί τον πρεσβευτή της από την Αργεντινή.

Μετά την άφιξή του στο Μαϊάμι, ο Φλάβιο Μπολσονάρο εξέδωσε δήλωση στην οποία αναφέρθηκε στον εαυτό του ως «ηγέτη της Βραζιλίας». Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ επειδή τον υποδέχθηκε σε μια «χώρα ελευθεριών», καθώς και τον Χαβιέρ Μιλέι για το «θάρρος» και το «αίσθημα δικαιοσύνης» του.



Η στάση του Τραμπ μετά την εκλογική νίκη Λούλα

Η παροχή καταφυγίου στον Μπολσονάρου αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στις σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ με τη Βραζιλία.

Πέρσι, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επιβάλει υψηλούς δασμούς στη χώρα, επικαλούμενος τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπιζόταν ο Μπολσονάρο από τις βραζιλιάνικες Αρχές.

Η Ουάσινγκτον είχε επίσης επιβάλει κυρώσεις στον ίδιο δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου που αργότερα απαγόρευσε στον Φλάβιο Μπολσονάρο να εγκαταλείψει τη Βραζιλία.

Ωστόσο, παρά τη βοήθεια που δόθηκε στον ηττημένο υποψήφιο, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει σαφείς ενδείξεις ότι σχεδιάζει περαιτέρω παρεμβάσεις στις πολιτικές εξελίξεις της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με δύο πρόσωπα που συμμετέχουν στις σχετικές συζητήσεις, ο Λευκός Οίκος δεν έχει δείξει ότι προτίθεται να προχωρήσει πέρα από την παροχή καταφυγίου ή ότι ο Τραμπ θα αναλάβει πρωτοβουλίες αμφισβήτησης της επανεκλογής του Λούλα, παρά τις πιέσεις που δέχεται από συμμάχους του στην Ουάσινγκτον.

Ερωτηθείς την Τετάρτη για τον ισχυρισμό του Μπολσονάρου ότι είναι ο νόμιμος πρόεδρος της Βραζιλίας, ο Τραμπ απέφυγε να τοποθετηθεί ευθέως.

«Πιστεύω ότι τους αντιμετώπισαν πολύ άδικα» είπε αναφερόμενος στην οικογένεια Μπολσονάρο, τα μέλη της οποίας είχε χαρακτηρίσει νωρίτερα «πολύ καλούς ανθρώπους».

«Αλλά δεν θα εμπλακώ. Ήταν πολύ παράξενες εκλογές, αυτό είναι βέβαιο», πρόσθεσε.

protothema.gr