Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου αυτοανακηρύχθηκε σήμερα νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας, υποστηρίζοντας ότι ένα εκλογικό πραξικόπημα, το οποίο αποδίδει στον αριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, του στέρησε τη νίκη.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, ο Μπολσονάρου τροποποίησε το μήνυμά του, εγκαταλείποντας τον χαρακτηρισμό του προέδρου και παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως… ηγέτη της Βραζιλίας.

Ο Μπολσονάρου, ο οποίος έχασε την Κυριακή τις προεδρικές εκλογές και αναχώρησε από τη Βραζιλία για το Μαϊάμι, όπου ο ίδιος και η οικογένειά του έλαβαν θεωρήσεις εισόδου στις ΗΠΑ, ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι που τον βοήθησαν να φύγει από τη χώρα του και τον καλωσόρισαν.

«Θέλω να πω, όχι μόνο στους 60 εκατομμύρια ψηφοφόρους μου, αλλά στον λαό της Βραζιλίας, ότι είμαι ο εκλεγμένος πρόεδρος και ότι οι εγκληματίες που έκλεψαν τις εκλογές της Βραζιλίας είναι μέρος μιας εγκληματικής οργάνωσης που έχει εγκαθιδρύσει μια τυραννία», δήλωσε σε ανοικτή επιστολή που οι σύμμαχοί του μοιράστηκαν με δημοσιογράφους.

Ο Μπολσονάρου δεν παρέσχε αποδείξεις για την υποτιθέμενη εκλογική νοθεία. Διεθνείς παρατηρητές διαπίστωσαν ότι οι εκλογές της Κυριακής ήταν δίκαιες.

Ο Μπολσονάρου και η οικογένειά του έφθασαν σήμερα στο Μαϊάμι, αναχωρώντας από τη Βραζιλία αφού ο ηττηθείς προεδρικός υποψήφιος αρνήθηκε να συμμορφωθεί με εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας να παραδώσει τα διαβατήριά του. Αναχώρησε κάτω από πέπλο μυστικότητας μετά τη δικαστική εντολή, η οποία σχετίζεται με έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε ενοχή.

skai.gr