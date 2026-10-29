Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πρωτοβουλία για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανέλαβε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, αποστέλλοντας επιστολή στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μοχσέν Ρεζαεΐ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Τετάρτη (28/10), στόχος της κίνησης είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει περιθώριο διπλωματικής συνεννόησης που θα μπορούσε να αποτρέψει νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν τις επόμενες εβδομάδες, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η επιστολή συντάχθηκε κατόπιν εντολής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με μία από τις πηγές που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Βανς επιχειρεί να διερευνήσει κατά πόσο η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη μπορούν να εντοπίσουν επαρκή σημεία σύγκλισης, ώστε να πειστεί ο Τραμπ να μην εγκρίνει μια νέα στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Η επίθεση που εξετάζεται περιγράφεται ως «σύντομη» αλλά «εντατική», με πιθανό χρονικό ορίζοντα τις επόμενες εβδομάδες.

Στόχος ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων και όχι συμφωνία ειρήνης

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η αμερικανική πρωτοβουλία δεν αποσκοπεί, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, στην επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

Το ζητούμενο είναι να διαμορφωθεί ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση για τη διπλωματική αποκλιμάκωση.

Η προσπάθεια του Αμερικανού αντιπροέδρου εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων βομβαρδισμών μεγάλης κλίμακας εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας «μικρής Επικής Οργής»

Η πιθανότητα νέας αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνδέεται χρονικά με τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, που έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εμφάνισής του, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι θα μπορούσε σύντομα να αρχίσει μια νέα, «μικρή “Επική Οργή”».

Με τη συγκεκριμένη αναφορά παρέπεμψε στην αμερικανική ονομασία της στρατιωτικής επίθεσης που εξαπέλυσαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν, με έναρξη την 28η Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει χώρες του Κόλπου να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο μιας νέας «σύντομης και εντατικής στρατιωτικής εκστρατείας» μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Η σύγκρουση περιορίζεται στη θάλασσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου

Παρά τις απειλές για νέες αεροπορικές επιθέσεις, οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά πλήγματα εναντίον χερσαίων στόχων από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η αντιπαράθεση των δύο πλευρών έχει περιοριστεί κυρίως στη θάλασσα, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη επιχειρεί να επιβάλει τον έλεγχό της στο Στενό του Ορμούζ, διατηρώντας την ένταση στην περιοχή.

Ποιος είναι ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, στον οποίο απευθύνθηκε ο Βανς

Αποδέκτης της επιστολής του Αμερικανού αντιπροέδρου είναι ο 71χρονος Μοχσέν Ρεζαεΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Ο Ρεζαεΐ έχει μακρά πορεία στο στρατιωτικό και πολιτικό σύστημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς διετέλεσε επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Μάλιστα, παρέμεινε στην ηγεσία του σώματος περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο αξιωματικό, γεγονός που τον καθιστά ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη του ιρανικού μηχανισμού ασφαλείας.

ptotothema.gr