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Συνολικά 36 χώρες θα λάβουν μέρος στη Eurovision 2027, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου η EBU, με την 71η διοργάνωση να πραγματοποιείται στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας από τις 11 έως τις 15 Μαΐου. Οι συμμετοχές αυξάνονται κατά μία σε σχέση με το 2026, ενώ δύο σημαντικές εξελίξεις ξεχωρίζουν στον φετινό διαγωνισμό.

Η Eurovision του 2027 αναμένεται να έχει σημαντικές αλλαγές στον χάρτη των συμμετοχών, με τον Καναδά να πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση στον διαγωνισμό και τη Βόρεια Μακεδονία να επιστρέφει έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας.

Η συμμετοχή του Καναδά αποτελεί ιστορική εξέλιξη για τη διοργάνωση και κατέστη δυνατή μετά την ένταξη του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα CBC/Radio-Canada στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση ως πλήρους μέλους, τον Ιούλιο του 2026.

Την ίδια ώρα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της Ισπανίας και της Σλοβενίας. Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς των δύο χωρών, RTVE και RTVSLO αντίστοιχα, έχουν περιθώριο μέχρι τον Δεκέμβριο προκειμένου να λάβουν τις οριστικές αποφάσεις τους.

Διαφορετική φαίνεται πως είναι η περίπτωση της Ουγγαρίας, καθώς δεν υπάρχει πλέον αναφορά σε πιθανή επιστροφή της. Παρότι αρχικά είχε προβλεφθεί παράταση έως τον Δεκέμβριο, λόγω της αναδιοργάνωσης της δημόσιας τηλεόρασης της χώρας, οι χρονικοί περιορισμοί φαίνεται ότι δεν επιτρέπουν τελικά τη συμμετοχή της το 2027.

Στη νέα διοργάνωση θα δώσουν το παρών όλες οι χώρες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό της Βιέννης, με μοναδική εξαίρεση την Τσεχία, η οποία αποφάσισε να αποχωρήσει επικαλούμενη οικονομικούς λόγους.

Η κλήρωση που θα καθορίσει σε ποιον από τους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστεί κάθε χώρα έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο, στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

protothema.gr