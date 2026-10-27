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Με ανάρτησή του ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές του μετά τη δημοσιοποίηση της περιπέτειας με την υγεία του και τη νοσηλεία του, αναφέροντας ότι είναι καλά, έχει επιστρέψει στο σπίτι του και αναρρώνει κοντά στην οικογένειά του, ζητώντας παράλληλα ηρεμία και σεβασμό στην ιδιωτικότητά του.

Ο τραγουδιστής έδωσε μάλιστα υπόσχεση στο κοινό πως θα επιστρέψει σύντομα στις συναυλίες του.

Όπως έγραψε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στη ανάρτησή του: «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου. Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου. Τα λέμε σύντομα από κοντά».

Δείτε την ανάρτηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής νοσηλεύτηκε στο Ερρίκος Ντυνάν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου λόγω της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) που αντιμετωπίζει και πήρε εξιτήριο την Κυριακή. Αφού υποβλήθηκε σε θεραπεία επέστρεψε στην οικογένειά του.

Με ανακοίνωσή του στις 20 Αυγούστου είχε ακυρώσει τις προγραμματισμένες του εμφανίσεις, γράφοντας: «Δυστυχώς, μία επίμονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους».

protothema.gr