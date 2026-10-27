Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Υπεγράφη σήμερα, Τρίτη η Σύμβαση Εργολαβίας για τμήμα της επέκτασης πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου στον Πεδιαίο Ποταμό, στην Πάνω Λακατάμεια, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως .

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίοδο 20 μηνών, με ποσό της σύμβασης €2.044.380,79 συν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Το Έργο χρηματοδοτείται κατά 2/3 από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και κατά 1/3 από τον Δήμο Λακατάμειας.

Οι εργασίες του συμβολαίου αφορούν στην κατασκευή πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου μήκους 850 μ. κατά μήκους της κοίτης του Πεδιαίου Ποταμού στον Δήμο Λακατάμειας, με μικρή πλατεία, χώρο στάθμευσης, δεντροφυτεύσεις, εγκατάσταση φωτισμού και αστικού εξοπλισμού και κατασκευή διάβασης τύπου Pelican.

Το Έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα στον Στόχο 2 «Βιώσιμη αναβάθμιση του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος», στον οποίο και περιλαμβάνεται πληθώρα άλλων έργων, τα οποία ολοκληρώθηκαν, όπως η «Ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα του χωριού Απεσιάς».

Αναφορά γίνεται επίσης σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και παρακείμενων δρόμων στο Πελένδρι», η «Διαμόρφωση Αλιευτικού Καταφυγίου και του Ποταμού στο Λιοπέτρι» και η «Δημιουργία γραμμικού πάρκου στην παλιά σιδηροδρομική γραμμή στην Κοκκινοτριμιθιά, Φάση Α». Ακόμη, στα έργα που προγραμματίζεται η προκήρυξή τους, αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται η «Ανάπλαση Παραδοσιακού πυρήνα Τερσεφάνου» και η «Διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου Περβολιών – Φάση Β».

Το Συμβόλαιο υπογράφηκε από τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Κυριάκο Κούνδουρο και εκ μέρους της Εργοληπτικής Εταιρείας «PHARMAKAS CONSTRUCTION LTD» Βαγγέλη Αθανασιάδη.

ΚΥΠΕ