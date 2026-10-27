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Οι Thirty Seconds to Mars θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στη Λεμεσό την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2027, στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», στο πλαίσιο περιοδείας αφιερωμένης σε δύο από τα πιο γνωστά άλμπουμ του συγκροτήματος, σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία Eventation.

Η περιοδεία με τίτλο «A Beautiful Lie vs This Is War 2027» περιλαμβάνει τραγούδια και από τους δύο δίσκους. Η συναυλία θα αρχίσει στις 20:00 και αναμένεται να διαρκέσει από 120 έως 140 λεπτά.

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 89 ευρώ, ενώ η γενική προπώληση αρχίζει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 10:00. Τα VIP πακέτα κοστίζουν από 290 έως 955 ευρώ. Δεν επιτρέπονται ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων.

Τα άλμπουμ

Το άλμπουμ «A Beautiful Lie», που κυκλοφόρησε το 2005, περιλαμβάνει τις επιτυχίες «The Kill» και «From Yesterday», ενώ το «This Is War», που κυκλοφόρησε το 2009, περιλαμβάνει τα τραγούδια «Kings and Queens», «This Is War» και «Closer to the Edge». Σύμφωνα με την Eventation, και οι δύο δίσκοι έγιναν πολυπλατινένιοι.

Το συγκρότημα, το οποίο αποτελείται από τα αδέλφια Jared και Shannon Leto, έχει πουλήσει περισσότερα από 15 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Στις διακρίσεις του περιλαμβάνονται αρκετά βραβεία MTV, ένα Billboard Music Award και ένα ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερης διάρκειας περιοδεία.

Τα VIP πακέτα

Και τα τέσσερα VIP πακέτα περιλαμβάνουν εισιτήριο γενικής εισόδου με δυνατότητα πρόωρης πρόσβασης στον χώρο, αναμνηστική εκτύπωση της περιοδείας υπογεγραμμένη από τους Jared και Shannon Leto, πακέτο αναμνηστικών προϊόντων, δυνατότητα αγοράς προϊόντων πριν ανοίξουν οι πύλες για το κοινό και επιτόπια εξυπηρέτηση από ειδικό υπεύθυνο VIP.

Το ακριβότερο πακέτο, «The Fantasy», στην τιμή των 955 ευρώ, περιλαμβάνει επιπλέον προσωπική συνάντηση με το συγκρότημα, ατομική φωτογραφία από επαγγελματία φωτογράφο, δυνατότητα παρακολούθησης της συναυλίας από το πλάι της σκηνής και εγγυημένη πρόσβαση στη σκηνή κατά τη διάρκεια του τελευταίου τραγουδιού.

Το πακέτο «Closer to the Edge», αξίας 770 ευρώ, περιλαμβάνει προσωπική συνάντηση με το συγκρότημα, φωτογραφία και παρακολούθηση από το πλάι της σκηνής. Το «The Kill», αξίας 475 ευρώ, προσφέρει προσωπική συνάντηση και φωτογραφία με τα μέλη του συγκροτήματος.

Το οικονομικότερο πακέτο, «Escape», στην τιμή των 290 ευρώ, δεν περιλαμβάνει προσωπική επαφή με το συγκρότημα.

Οι κάτοχοι VIP εισιτηρίων κάτω των 18 ετών πρέπει να συνοδεύονται από γονέα, νόμιμο κηδεμόνα ή ενήλικο συνοδό, ο οποίος θα πρέπει να παρευρίσκεται και κατά τη φωτογράφιση με το συγκρότημα.

Η εταιρεία Adventures In Wonderland, η οποία διαχειρίζεται τα VIP πακέτα, θα ενημερώσει τους κατόχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις ώρες και τα σημεία προσέλευσης, τρεις έως πέντε ημέρες πριν από τη συναυλία.

Όλες οι αγορές VIP πακέτων είναι οριστικές, χωρίς δυνατότητα ακύρωσης.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα εδώ.