Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με ενθουσιασμό υποδέχθηκε το κοινό τον A$AP Rocky στο Telekom Center το βράδυ της Κυριακής, στην πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα.

Από νωρίς θεατές άρχισαν να συγκεντρώνονται στο κλειστό του ΟΑΚΑ προκειμένου να παρακολουθήσουν τη συναυλία ενός καλλιτέχνη που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ραπ σκηνή.

Ο A$AP Rocky εμφανίστηκε στη σκηνή με ελικόπτερο δημιουργώντας την αίσθηση μιας θεαματικής «προσγείωσης». Από την πρώτη στιγμή η ενέργεια στο Telekom Center χτύπαγε «κόκκινο» με τους φαν να τραγουδούν παθιασμένα και να χορεύουν στους ρυθμούς του ράπερ ο οποίος ενθουσίασε.

#ASAPRocky #OAKA #Athens ♬ original sound – Iefimerida.gr @iefimerida.gr 🚁 Με ελικόπτερο από την οροφή του ΟΑΚΑ έκανε είσοδο ο A$AP Rocky στη sold out συναυλία του το βράδυ της Κυριακής (11/10). 🔥 Ο διάσημος ράπερ πρόσφερε ένα φαντασμαγορικό σόου στην πρώτη του συναυλία στη χώρα μας, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του Don’t Be Dumb World Tour, και έφυγε με μερικά έξτρα… εσώρουχα που του πέταξαν θαυμάστριες στη σκηνή. ✨ Ο πολυδιάστατος καλλιτέχνης και fashion icon αποτελεί μαζί με τη Ριάνα ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια της παγκόσμιας showbiz με εκατομμύρια φαν. 🎥 @nickkokkinos_ | TikTok #iefimerida

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν η παρουσία του «Trunks», το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Οι θεατές δεν σταματούσαν να τραβούν βίντεο και να ποστάρουν στα social media διάφορα στιγμιότυπα. Αναμφισβήτητα μια στιγμή που ξεχώρισε ήταν αυτή που δημοσίευσε η ηθοποιός Εύη Δαέλη. Στο βίντεο φαίνεται ο A$AP Rocky να βρίσκεται στη σκηνή κρατώντας δεκάδες εσώρουχα που του πέταξαν οι θαυμάστριές του.

Ποιος είναι ο A$AP Rocky

Ο A$AP Rocky, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ρακίμ Άθελστον Μέιερς (Rakim Athelston Mayers), γεννήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1988 και είναι Αμερικανός ράπερ, μουσικός παραγωγός, ηθοποιός, σχεδιαστής μόδας και μοντέλο.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης και ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα ως μέλος της hip-hop κολεκτίβας ASAP Mob, από την οποία εμπνεύστηκε και το καλλιτεχνικό του όνομα.

Τον Αύγουστο του 2011, το τραγούδι του «Peso» διέρρευσε στο διαδίκτυο και μέσα σε λίγες εβδομάδες άρχισε να μεταδίδεται από ραδιοφωνικούς σταθμούς, συμβάλλοντας στη διάδοση του μουσικού είδους cloud rap στο ευρύ κοινό. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς υπέγραψε συμβόλαιο με την Polo Grounds Music, θυγατρική της RCA Records, και κυκλοφόρησε το πρώτο του mixtape, «Live. Love. A$AP», το οποίο απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές.

Το 2012 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Fuckin’ Problems», στο οποίο συμμετείχαν οι Drake, 2 Chainz και Kendrick Lamar. Το κομμάτι έφτασε στην όγδοη θέση του Billboard Hot 100 και του χάρισε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Καλύτερου Rap Τραγουδιού.

Ακολούθησε, το 2013, το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ, «Long. Live. A$AP», το οποίο γνώρισε μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200 και απέσπασε διπλή πλατινένια πιστοποίηση στις ΗΠΑ.

Το δεύτερο άλμπουμ του, «At. Long. Last. A$AP», κυκλοφόρησε το 2015 και κατέκτησε επίσης την πρώτη θέση των αμερικανικών charts. Τραγούδια όπως τα «Lord Pretty Flacko Jodye 2» και «Everyday», στο οποίο συμμετείχαν οι Rod Stewart, Miguel και Mark Ronson, σημείωσαν σημαντική επιτυχία. Παράλληλα, το μουσικό βίντεο του «L$D» ήταν υποψήφιο για Grammy.

Το 2018 κυκλοφόρησε το τρίτο του άλμπουμ, «Testing», το οποίο μπήκε στην πρώτη πεντάδα του Billboard 200, ενώ το τέταρτο άλμπουμ του, «Don’t Be Dumb», που κυκλοφόρησε το 2026, έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του ίδιου chart.

Πέρα από τη μουσική, ο A$AP Rocky έχει καταφέρει να καθιερωθεί και ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο της μόδας. Το 2014 ίδρυσε τη δημιουργική εταιρεία και δισκογραφική AWGE, μέσω της οποίας ανέπτυξε συνεργασίες με μεγάλους οίκους και εταιρείες, όπως οι Marine Serre, Amina Muaddi, Moncler, JW Anderson, Under Armour, Vans και Mercedes-Benz.

Υπήρξε επίσης συνιδρυτής του fashion brand VLONE, ενώ το 2025 ήταν ένας από τους συμπροέδρους του Met Gala, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία του στη διεθνή βιομηχανία της μόδας.

Παράλληλα, έχει πρωταγωνιστήσει σε διαφημιστικές καμπάνιες μεγάλων οίκων και εταιρειών, όπως οι Gucci, Calvin Klein, Bottega Veneta, Dior Homme, Ferragamo και DKNY. Από το 2025 κατέχει τη θέση του δημιουργικού διευθυντή στην Puma F1 και στη Ray-Ban.

Ο A$AP Rocky έχει ασχοληθεί και με την υποκριτική, συμμετέχοντας στις ταινίες «Dope» (2015), «Monster» (2018), «Highest 2 Lowest» (2025) του Σπάικ Λι, στο πλευρό του Ντένζελ Ουάσινγκτον, καθώς και στην ταινία «If I Had Legs I’d Kick You» (2025).

Στη διάρκεια της καριέρας του έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων ένα BET Award, δύο BET Hip Hop Awards, ένα MTV Video Music Award Japan και ένα MTVU Woodie Award. Έχει επίσης λάβει δύο υποψηφιότητες για Grammy, έξι για World Music Awards, τρεις για MTV Video Music Awards και δύο για MTV Europe Music Awards.

Η επιρροή του στον χώρο της μόδας και της δημιουργικής επιχειρηματικότητας έχει αναγνωριστεί με βραβεία όπως τα Global Style Icon Award, Virgil Abloh Award, Cultural Innovator Award και Fashion Icon Award.

Εκτός από τη μουσική και τη μόδα, έχει αναλάβει τη συνσκηνοθεσία των περισσότερων μουσικών του βίντεο, ενώ έχει συνεργαστεί στην παραγωγή και τη σύνθεση τραγουδιών άλλων καλλιτεχνών, χρησιμοποιώντας συχνά το ψευδώνυμο Lord Flacko.

Με μια καριέρα που εκτείνεται από τη hip-hop σκηνή της Νέας Υόρκης μέχρι τις πασαρέλες των μεγαλύτερων οίκων μόδας και τον κινηματογράφο, ο A$AP Rocky έχει εξελιχθεί σε μια πολυσχιδή προσωπικότητα της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Πηγή: iefimerida.gr