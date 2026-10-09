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Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι, όταν η τραγουδίστρια γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή. Ωστόσο, σηκώθηκε αμέσως και συνέχισε κανονικά την ερμηνεία της.

Η διάσημη Καναδή καλλιτέχνιδα τραγουδούσε ένα από τα κομμάτια της μπροστά στο κοινό, όταν έχασε ξαφνικά την ισορροπία της και βρέθηκε στο έδαφος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της φέρεται να ξέχασε και ορισμένους στίχους.

Παρά την αναπάντεχη πτώση, η Σελίν Ντιόν σηκώθηκε γρήγορα και συνέχισε κανονικά την εμφάνισή της, χωρίς να αφήσει το περιστατικό να διακόψει τη συναυλία.

Σελίν Ντιόν: Η στιγμή που γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του τραγουδιού «Dans un autre monde», όταν η τραγουδίστρια γλίστρησε και βρέθηκε στο έδαφος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πτώση ενδέχεται να προκλήθηκε από τα ρούχα που φορούσε, καθώς πιθανολογείται ότι το παντελόνι της πιάστηκε στο τακούνι της, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της.

Ωστόσο, η Σελίν Ντιόν δεν φάνηκε να πτοείται από το απρόοπτο. Σηκώθηκε αμέσως και συνέχισε να τραγουδά σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Celine fell today 😭 I would have had to crawl on stage with her pic.twitter.com/1t17FNz192 October 7, 2026

Céline Dion chute sur scène et oublie les paroles lors de son concert ce mercredi soir pic.twitter.com/hL4IIgsTVQ — BFM (@BFMTV) October 8, 2026

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη σκηνή μετά από έξι χρόνια

Η επιστροφή της Σελίν Ντιόν στις ζωντανές εμφανίσεις αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα γεγονότα της μουσικής βιομηχανίας, έπειτα από τη μακρόχρονη απουσία της λόγω προβλημάτων υγείας.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, η διάσημη ερμηνεύτρια πραγματοποίησε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την πρώτη της ολοκληρωμένη συναυλία μετά από έξι χρόνια, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο εμφανίσεων στην Plenitude Arena του Παρισιού.

Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλάμβανε συνολικά 25 τραγούδια, ενώ η εμφάνισή της διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες.

Η επάνοδός της στη σκηνή σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα για την καλλιτέχνιδα, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε αναγκαστεί να περιορίσει δραστικά τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

Η μάχη της Σελίν Ντιόν με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου

Η Σελίν Ντιόν είχε αποκαλύψει τον Δεκέμβριο του 2022 ότι διαγνώστηκε με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου (Stiff Person Syndrome), μια σπάνια νευρολογική πάθηση που επηρεάζει το μυϊκό σύστημα και μπορεί να προκαλέσει έντονη δυσκαμψία και επώδυνους μυϊκούς σπασμούς.

Η κατάσταση της υγείας της την είχε αναγκάσει να ακυρώσει προγραμματισμένες συναυλίες και να αποσυρθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα από τις ζωντανές εμφανίσεις, προκειμένου να επικεντρωθεί στη θεραπεία και την αποκατάστασή της.

Παρά τις δυσκολίες, η τραγουδίστρια έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία της να επιστρέψει στο κοινό της και να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά περισσότερο, να τραγουδά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η σειρά συναυλιών «Céline Dion Paris 2026-2027» έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί στη γαλλική πρωτεύουσα έως τον Μάιο του 2027.

iefimerida.gr