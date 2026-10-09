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Σοκ προκαλεί στη Νέα Υόρκη η δολοφονία της 23χρονης Νάθαλι Ραμίρεζ, η οποία έχασε τη ζωή της πέφτοντας από τον 15ο όροφο κτηρίου, έχοντας στην αγκαλιά της το μόλις πέντε μηνών μωρό της. Για την υπόθεση κατηγορείται ο 31χρονος εν διαστάσει σύντροφός της και πατέρας του παιδιού, ο οποίος φέρεται να την έσπρωξε στο κενό από το κτήριο όπου διέμεναν.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η New York Post, το έγκλημα σημειώθηκε όταν ο 31χρονος Άνχελ Καράσκο πήγε στο σπίτι της Ραμίρεζ με λουλούδια για να συμφιλιωθούν μετά από καβγά που είχαν.

Κατά την ίδια πηγή όταν η 23χρονη απέρριψε την πρόταση συμφιλίωσης, ο 31χρονος εξοργίστηκε και την έσπρωξε στο κενό. Η 23χρονη έχασε ακαριαία τη ζωή της από την πτώση ενώ αντίθετα το 5 μηνών μωρό, ο μικρός Άνχελ Νοβάλτι Καράσκο-Ραμίρεζ δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Η 23χρονη Νάθαλι Ραμίρεζ

Ο Καράσκο, ο οποίος άφησε πίσω τα λουλούδια που είχε πάει στη Ραμίρεζ, συνελήφθη λίγο αργότερα.

On Thursday afternoon, Angel Carrasco, accused of fatally shoving his ex-girlfriend from a Bronx balcony, was walked out of the police precinct and seemingly smiled as a large crowd jeered him. More: https://t.co/EaOcvej7zD pic.twitter.com/5ymfK18NGf — Eyewitness News (@ABC7NY) October 8, 2026

Την Πέμπτη οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα με τον ίδιο να χαμογελάει ενώ το συγκεντρωμένο πλήθος του φώναζε «δειλέ» και «ελπίζω να σε σκοτώσουν στη φυλακή».

Όπως προέκυψε κατά την έρευνα για τον θάνατο της 23χρονης, ο 31χρονος είχε κατηγορηθεί για δύο επιθέσεις σε βάρος της μέσα στο 2026. Στις 5 Ιανουαρίου τού απαγγέλθηκε κατηγορία για επίθεση τρίτου βαθμού, καθώς φέρεται να χαστούκισε τη Ραμίρεζ και να της προκάλεσε μώλωπες, όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε επειδή συνομιλούσε με πρώην σύντροφό του.

Τρεις ημέρες αργότερα, κατηγορήθηκε για ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα τη Ραμίρεζ καθώς φέρεται να εισέβαλε στο διαμέρισμά της και να την περίμενε εκεί.

O 31χρονος Άνχελ Καράσκο

Στο ποινικό του μητρώο έχει, δε, άλλες δύο συλλήψεις: μία για ψευδή δήλωση ταυτότητας και μία για κατοχή μαριχουάνας, αμφότερες το 2016.

protothema.gr