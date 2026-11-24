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Νέα δεδομένα για τους βιολογικούς μηχανισμούς που βρίσκονται πίσω από την ενδομητρίωση φέρνει στο φως μία από τις μεγαλύτερες γενετικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη συγκεκριμένη πάθηση, δημιουργώντας προοπτικές για την ανάπτυξη πιο στοχευμένων διαγνωστικών εργαλείων και θεραπειών στο μέλλον.

Η διεθνής έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Genetics, ανέλυσε γενετικά και άλλα βιολογικά δεδομένα περισσότερων από ενός εκατομμυρίου γυναικών, από 14 βιοτράπεζες σε διάφορες χώρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ (NIH), τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν νέες γενετικές συσχετίσεις και βιολογικές διεργασίες που ενδέχεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της νόσου.

Η ενδομητρίωση επηρεάζει περίπου μία στις δέκα γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Πρόκειται για χρόνια πάθηση κατά την οποία ιστός παρόμοιος με το ενδομήτριο αναπτύσσεται έξω από τη μήτρα, προκαλώντας σε πολλές περιπτώσεις έντονο πόνο, προβλήματα γονιμότητας και σημαντική επιβάρυνση της καθημερινότητας.

Παρά τη συχνότητά της, οι ακριβείς μηχανισμοί εμφάνισης της ενδομητρίωσης δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Εντοπίστηκαν 58 γενετικές περιοχές

Οι ερευνητές εντόπισαν 58 περιοχές του γονιδιώματος που συνδέονται με την ενδομητρίωση. Από αυτές, οι 27 δεν είχαν αναγνωριστεί σε προηγούμενες έρευνες.

Με τη συνδυαστική ανάλυση διαφορετικών κατηγοριών βιολογικών δεδομένων, εντοπίστηκαν επίσης 314 γονίδια που ενδέχεται να συμμετέχουν στους μηχανισμούς της νόσου.

Η ανακάλυψη δεν σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα γονίδια προκαλούν κατ’ ανάγκη ενδομητρίωση. Προσφέρει, ωστόσο, στους επιστήμονες έναν ευρύτερο κατάλογο πιθανών βιολογικών στόχων που μπορούν να διερευνηθούν σε μελλοντικές εργαστηριακές και κλινικές μελέτες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι περίπου το 32% των συμμετεχουσών είχε μη ευρωπαϊκή γενετική καταγωγή.

Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος των γενετικών μελετών για την ενδομητρίωση βασιζόταν κυρίως σε πληθυσμούς ευρωπαϊκής καταγωγής, περιορίζοντας τη δυνατότητα κατανόησης της νόσου σε διαφορετικούς πληθυσμούς.

Η νέα μελέτη εντόπισε γενετικές συσχετίσεις και σε γυναίκες αφρικανικής και μικτής αμερικανικής καταγωγής, οι οποίες δεν είχαν αναδειχθεί προηγουμένως.

Συσχετίσεις με άλλες παθήσεις

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα αφορά τις γενετικές σχέσεις της ενδομητρίωσης με άλλες καταστάσεις υγείας.

Οι επιστήμονες εντόπισαν κοινές γενετικές συσχετίσεις με 135 παθήσεις ή χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων διαταραχές ύπνου, πονοκέφαλοι και μεταβολικοί παράγοντες.

Η ανάλυση ανέδειξε επίσης ενδείξεις ότι η ενδομητρίωση μπορεί να συνδέεται με βιολογικούς μηχανισμούς που αφορούν τη ρύθμιση των λιπιδίων και το εντερικό μικροβίωμα.

Τα ευρήματα ενισχύουν την επιστημονική προσέγγιση της ενδομητρίωσης ως σύνθετης πάθησης, οι επιπτώσεις της οποίας ενδέχεται να εκτείνονται πέρα από το αναπαραγωγικό σύστημα.

Ωστόσο, οι γενετικές συσχετίσεις δεν αποδεικνύουν από μόνες τους ότι η ενδομητρίωση προκαλεί τις άλλες καταστάσεις υγείας.