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Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχές της νοτιοανατολικής Πολωνίας, λίγες ημέρες μετά τη συντριβή τριών ρωσικών πυραύλων κρουζ στο έδαφος της χώρας, εν μέσω του πολέμου στη γειτονική Ουκρανία.



Το κέντρο ασφαλείας της πολωνικής κυβέρνησης παρότρυνε τους κατοίκους κοινοτήτων κοντά στα σύνορα, στην περιφέρεια Λούμπλιν, να αναζητήσουν καταφύγιο εσπευσμένα. Ο συναγερμός κηρύχτηκε λήξας λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα παραβίασε για κάποια ώρα τον πολωνικό εναέριο χώρο, κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιδρομής εναντίον της Ουκρανίας.

Δόθηκε πράσινο φως να καταρριφθεί, όμως, όταν άλλαξε πορεία κινούμενο προς ανατολική κατεύθυνση, «λαμβανομένων υπόψη της δυνητικής απειλής για τους αμάχους και των πιθανών συνεπειών της κατάρριψης», αποφασίστηκε να μη γίνει χρήση όπλων, διευκρίνισε η πηγή αυτή.

BREAKING: 🇵🇱🇷🇺 New Footage From Poland’s Border Area



Scenes are emerging from Poland’s eastern border following the reported brief entry of a Russian drone into Polish airspace. pic.twitter.com/ENaMOOyqnd — Conflict MATRIX (@Conflict_Matrix) November 23, 2026

Τρία «ιπτάμενα αντικείμενα», ρωσικοί πύραυλοι κρουζ τύπου Kh-101 (κωδικός NATO: AS-23 Kodiak) σύμφωνα με τις αρχές, κατέπεσαν στην Πολωνία την Παρασκευή, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί αλλά εντείνοντας τις ανησυχίες πως ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, που οδεύει να κλείσει πέντε χρόνια, θα μπορούσε να εξαπλωθεί.

Η Βαρσοβία ανακοίνωσε πως θα καλέσει τον πρεσβευτή της Ρωσίας για να του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία.

Το NATO τόνισε πως αναπτύσσει στην Πολωνία αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (AWACS) στο πλαίσιο της αντίδρασής του και εντείνει την επιτήρηση του εναέριου χώρου της ανατολικής πτέρυγάς του.

Ο Γενικός Γραμματέας της στρατιωτικής συμμαχίας Μαρκ Ρούτε τόνισε πως το NATO θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» του πολωνικού εδάφους.

skai.gr