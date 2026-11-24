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Η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, χωρίς ωστόσο να εγγυάται την ευρύτερη ευημερία. Η αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος μπορεί να στηρίζεται στην επέκταση της απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση της παραγωγικότητας ή των πραγματικών εισοδημάτων.

Για την κυπριακή οικονομία, το ουσιαστικό ζήτημα δεν είναι μόνο πόσος πλούτος παράγεται, αλλά πώς δημιουργείται και σε ποιον βαθμό μετατρέπεται σε υψηλότερες πραγματικές αποδοχές. Η πρόκληση είναι η μετάβαση σε ένα παραγωγικό υπόδειγμα που δημιουργεί μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και επιτρέπει ευρύτερη συμμετοχή στα οικονομικά οφέλη.

Η παραγωγικότητα ως διαρθρωτική πρόκληση της κυπριακής οικονομίας

Η παραγωγικότητα της εργασίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητας, καθώς αποτυπώνει την παραγόμενη αξία ανά μονάδα εργασίας. Σύμφωνα με τη Eurostat, η πραγματική παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 1,4% το 2025. Η αύξηση αυτή πρέπει να αξιολογείται σε συνάρτηση με την ευρωπαϊκή επίδοση και το υφιστάμενο επίπεδο παραγωγικότητας. Ένας θετικός ετήσιος ρυθμός δεν συνεπάγεται αυτομάτως ουσιαστική σύγκλιση, καθώς καθοριστική σημασία έχει η διατηρήσιμη μείωση της απόστασης από τις πιο παραγωγικές ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η πρόκληση δεν περιορίζεται στην αύξηση της παραγωγής, αλλά αφορά τη δημιουργία υψηλότερης προστιθέμενης αξίας ανά ώρα εργασίας. Οι περιορισμένες οικονομίες κλίμακας, η άνιση αξιοποίηση της τεχνολογίας και η κλαδική διάρθρωση επηρεάζουν την παραγωγική απόδοση. Έτσι, η αύξηση της απασχόλησης μπορεί να ενισχύει το συνολικό ΑΕΠ, χωρίς ανάλογη βελτίωση της παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας.

Η ουσιαστική σύγκλιση απαιτεί επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγική δυναμικότητα και όχι απλώς τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Η τεχνολογική αναβάθμιση αποδίδει όταν συνοδεύεται από οργανωτικές αλλαγές, κατάλληλες δεξιότητες και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων. Διαφορετικά, η αύξηση των επενδύσεων δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αντίστοιχη παραγωγική βελτίωση.

Η οικονομική σημασία αποτυπώνεται στο μοναδιαίο κόστος εργασίας. Όταν το ονομαστικό κόστος εργασίας ανά ώρα αυξάνεται ταχύτερα από την πραγματική παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας, το κόστος ανά μονάδα προϊόντος τείνει να ενισχύεται. Αντίθετα, η παραγωγική αναβάθμιση δημιουργεί περιθώρια υψηλότερων αποδοχών χωρίς ανάλογη επιβάρυνση της ανταγωνιστικότητας.

Μισθοί και αγοραστική δύναμη: Πέρα από τη θετική εικόνα των αριθμών

Η αύξηση των ονομαστικών αποδοχών δεν αποτελεί από μόνη της επαρκή ένδειξη βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι μέσες μεικτές μηνιαίες αποδοχές στην Κύπρο ανήλθαν το 2025 στα €2.591, καταγράφοντας αύξηση 4,3%, ενώ ο διάμεσος μισθός διαμορφώθηκε στα €1.953, αυξημένος κατά 3,8%.

Η διαφορά των €638, με τον μέσο μισθό να υπερβαίνει τον διάμεσο κατά περίπου 33%, αναδεικνύει την επίδραση των υψηλότερων αποδοχών στον μέσο όρο. Ο διάμεσος αποτυπώνει καλύτερα τη θέση του εργαζομένου στο κέντρο της μισθολογικής κατανομής. Επομένως, η αύξηση του μέσου μισθού δεν αποδεικνύει ότι η μισθολογική πρόοδος κατανέμεται ομοιόμορφα, ενώ η απόκλιση των δύο δεικτών δεν τεκμηριώνει από μόνη της διεύρυνση των ανισοτήτων.

Η μισθολογική εικόνα διαφοροποιείται επίσης ανά κλάδο. Με βάση τα στοιχεία που εξετάζονται για το 2025, οι μέσες μηνιαίες αποδοχές στις χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες ανέρχονταν στα €5.038, έναντι €1.649 στα καταλύματα και την εστίαση. Η απόκλιση αυτή μπορεί να συνδέεται με διαφορές στην παραγωγικότητα, στη ζήτηση εξειδικευμένης εργασίας και στις μισθολογικές δυνατότητες των επιχειρήσεων. Συνεπώς, η συνολική αύξηση των αποδοχών δεν αρκεί για να αξιολογηθεί η μισθολογική πρόοδος στο σύνολο της κυπριακής οικονομίας.

Η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη όταν εξεταστεί το κόστος διαβίωσης. Τον Οκτώβριο του 2026 ο πληθωρισμός ανήλθε στο 4,4%, ενώ η κατηγορία στέγασης, ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και άλλων καυσίμων κατέγραψε ετήσια αύξηση 10,8%. Οι ανατιμήσεις σε βασικές δαπάνες επιβαρύνουν δυσανάλογα τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα, καθώς οι ανελαστικές ανάγκες απορροφούν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου προϋπολογισμού τους.

Η οικονομική επίπτωση δεν περιορίζεται στην κατανάλωση. Όταν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος κατευθύνεται σε ανελαστικές ανάγκες, μειώνεται η δυνατότητα αποταμίευσης και αντιμετώπισης απρόβλεπτων δαπανών. Συνεπώς, η πραγματική μισθολογική πρόοδος πρέπει να αξιολογείται με συγκρίσιμες χρονικές περιόδους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον πληθωρισμό όσο και τη διαφορετική σύνθεση των οικογενειακών προϋπολογισμών.

Οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα: Η πρόκληση της πραγματικής ευημερίας

Η παραγωγικότητα δημιουργεί οικονομικές δυνατότητες, αλλά δεν καθορίζει από μόνη της την κατανομή τους. Μια επιχείρηση μπορεί να αυξάνει την παραγωγή ανά εργαζόμενο, χωρίς αντίστοιχη αύξηση των πραγματικών αποδοχών, εάν τα πρόσθετα οφέλη κατευθύνονται κυρίως στα κέρδη ή στην κάλυψη άλλων παραγωγικών δαπανών.

Η ουσιαστική αξιολόγηση της σχέσης παραγωγικότητας και μισθών προϋποθέτει τη σύγκριση της διαχρονικής εξέλιξης των πραγματικών αποδοχών με την παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας. Εάν η παραγωγικότητα αυξάνεται ταχύτερα από τις πραγματικές αμοιβές, δημιουργείται ζήτημα ως προς την κατανομή των παραγωγικών ωφελειών. Αντίθετα, όταν το ονομαστικό κόστος εργασίας ανά ώρα αυξάνεται ταχύτερα από την πραγματική παραγωγικότητα, ενισχύεται το μοναδιαίο κόστος εργασίας, με την τελική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα να εξαρτάται και από τα περιθώρια κέρδους και την τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων.

Για τις κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η περιορισμένη προστιθέμενη αξία μπορεί να μειώνει τα περιθώρια διατηρήσιμων μισθολογικών αυξήσεων. Όταν αυξάνεται το εργασιακό κόστος χωρίς ανάλογη παραγωγική βελτίωση, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να απορροφήσουν μέρος της επιβάρυνσης ή να τη μετακυλίσουν στις τιμές. Η μετακύλιση του αυξημένου κόστους στις τιμές μπορεί να περιορίσει μέρος του οφέλους των μισθολογικών αυξήσεων, ιδιαίτερα όταν αφορά αγαθά και υπηρεσίες που απορροφούν σημαντικό μέρος των οικογενειακών προϋπολογισμών.

Επομένως, η ανταγωνιστικότητα δεν πρέπει να ταυτίζεται με τη συγκράτηση των μισθών. Το ζητούμενο είναι η αύξηση της αξίας που παράγεται ανά ώρα εργασίας και η διαμόρφωση συνθηκών ώστε μέρος αυτής της προόδου να μετατρέπεται σε υψηλότερες πραγματικές αποδοχές.

Προτάσεις πολιτικής: Από την παραγωγική αναβάθμιση στη βιώσιμη αύξηση των μισθών

Η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών απαιτεί πολιτικές που συνδέουν τη δημόσια στήριξη με μετρήσιμα παραγωγικά αποτελέσματα. Η απορρόφηση χρηματοδοτήσεων δεν αποτελεί επαρκές κριτήριο επιτυχίας εάν δεν συνοδεύεται από υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Πρώτον, επενδύσεις με κριτήριο την παραγωγική απόδοση. Τα φορολογικά κίνητρα και τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία πρέπει να στηρίζουν τεχνολογικές και οργανωτικές αναβαθμίσεις, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αποτελεσματικότητά τους χρειάζεται να αξιολογείται βάσει της πραγματικής προστιθέμενης αξίας ανά ώρα εργασίας, με προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου.

Δεύτερον, σύνδεση δεξιοτήτων και παραγωγικών αναγκών. Η ΑνΑΔ, σε συνεργασία με επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορεί να ενισχύσει στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης. Η επιτυχία τους πρέπει να αποτυπώνεται στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων στην εργασία και στη βελτίωση της παραγωγικής απόδοσης, όχι αποκλειστικά στον αριθμό συμμετεχόντων.

Τρίτον, συμμετοχή των εργαζομένων στα παραγωγικά οφέλη. Διαφανείς επιχειρησιακές συμφωνίες μπορούν να συνδέουν μέρος των πρόσθετων αμοιβών με επαληθεύσιμες παραγωγικές βελτιώσεις. Η προστασία των βασικών αποδοχών και η παρακολούθηση των πραγματικών μισθών είναι απαραίτητες ώστε η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας να συνοδεύεται από ουσιαστική μισθολογική πρόοδο.

Η αποτελεσματικότητα αυτών των παρεμβάσεων θα κριθεί από το κατά πόσο η παραγωγική αναβάθμιση θα μεταφραστεί σε υψηλότερες πραγματικές αποδοχές, ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα και ευρύτερη οικονομική ευημερία.

Η παραγωγικότητα αποτελεί αναγκαία, όχι όμως επαρκή, προϋπόθεση για τη διατηρήσιμη μισθολογική πρόοδο. Η μεταφορά των παραγωγικών ωφελειών στους εργαζομένους εξαρτάται επίσης από τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, τη διάρθρωση της οικονομίας και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών.

Η πραγματική επιτυχία της κυπριακής οικονομίας δεν θα κριθεί αποκλειστικά από τον ρυθμό ανάπτυξης, αλλά από την ικανότητά της να μετατρέπει την παραγωγική πρόοδο σε υψηλότερη αγοραστική δύναμη, καλύτερες οικονομικές ευκαιρίες και ευρύτερη, διατηρήσιμη ευημερία.

Senior Auditor | Economic Analyst