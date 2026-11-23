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Ο κολοσσός των μικροεπεξεργαστών για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, Nvidia, ανακοίνωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι επαναφέρει τον Jensen Huang στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, με άμεση ισχύ.

Ο Χουάνγκ είχε παραιτηθεί στις 12 Νοεμβρίου μετά από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας Κινέζας επιχειρηματία που οι πληροφορίες την ήθελαν να λειτουργεί ως πράκτορας των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι δεν έχουν αποδειχθεί οι σχέσεις της Άλις Χουάνγκ με την κινεζική κατασκοπία.

Της σημερινής απόφασης της Nvidia προηγήθηκε εκστρατεία για την επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας, με την υποστήριξη υπαλλήλων, επενδυτών, άλλων στελεχών τεχνολογίας και του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ χαιρέτισε την είδηση της επιστροφής του Χουάνγκ, λέγοντας ότι η χώρα «χρειάζεται την ηγεσία του Γένσεν στην Nvidia»

Η παραίτηση του Χουάνγκ είχε βυθίσει την Nvidia σε κρίση και σε διαδοχικές απώλειες μεγάλης χρηματιστηριακής αξίας. Σήμερα, κατά την πρώτη ώρα συνεδρίας του χρηματιστηρίου, η εταιρεία καταγράφει άνοδο μετοχής ύψους 36%, με συνεχή ανοδική τάση.

Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει τα εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την επανένταξη του κ. Huang μετά από μια σειρά συζητήσεων και συναντήσεων με τον κ. Huang, μετά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για την ειλικρίνεια και την ικανότητά του να ηγηθεί της NVIDIA. Κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε σχόλια από ανώτερα κλιμάκια της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και, βάσει αυτών των σχολίων, είναι βέβαιο ότι η επανένταξη του κ. Huang δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

»Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι ο Jensen είναι το κατάλληλο άτομο για να ηγηθεί της NVIDIA και ότι η επαναφορά του είναι προς το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας», δήλωσε ο Harvey C. Jones, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. «Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Jensen και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί του καθώς θα αναλαμβάνει ξανά την ηγεσία της Εταιρείας. Είμαστε ευγνώμονες στην Colette Kress για την εξαιρετική της υπηρεσία ως προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτός από τις συνεχιζόμενες ευθύνες της ως Οικονομική Διευθύντρια της NVIDIA». Ο Harvey Jones θα παραμείνει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου».