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Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στα κατεχόμενα, στην περιοχή του Γερόλακκου, με θύμα 35χρονη γυναίκα και ύποπτο τον 41χρονο σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη του εγκλήματος.

Το «επαρχιακό δικαστήριο» Λευκωσίας διέταξε την Κυριακή την τριήμερη κράτησή του. Πρόκειται για τη δεύτερη γυναικοκτονία στα κατεχόμενα μέσα σε διάστημα μόλις πέντε ημερών, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις που καταγράφονται σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον κύριο δρόμο Μόρφου-Λευκωσίας, κοντά στη βιομηχανική περιοχή Γερόλακκου. Ο 41χρονος κατευθυνόταν με το όχημά του προς τη Λευκωσία, έχοντας ως συνεπιβάτιδα τη σύζυγό του, όταν μεταξύ τους σημειώθηκε λεκτικός διαπληκτισμός.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της «αστυνομίας», την οποία αναπαράγουν τα τουρκοκυπριακά μέσα, το όχημα στη συνέχεια βγήκε από την πορεία του και κινήθηκε για περίπου 110 μέτρα μέσα σε χωράφι. Εκεί, ο 41χρονος φέρεται να χτύπησε τη σύζυγό του στο κεφάλι με ηλεκτρικό εργαλείο κοπής που βρισκόταν στο όχημα, προκαλώντας τον θάνατό της.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή στον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, ο 41χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» Λευκωσίας, το οποίο διέταξε την κράτησή του για τρεις ημέρες, κατόπιν αιτήματος της «αστυνομίας».

Κατά τη διαδικασία, η «αστυνομία» ανέφερε ότι ο ύποπτος, μετά τη σύλληψή του, έδωσε ιδιόχειρη κατάθεση στην οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι σκότωσε τη σύζυγό του, χτυπώντας την με τα χέρια του και στο κεφάλι με το ηλεκτρικό εργαλείο που βρισκόταν μέσα στο όχημα. Η «αστυνομία» ζήτησε την τριήμερη κράτησή του προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες και να ολοκληρωθεί η νεκροτομή. Η «εισαγγελία» και η υπεράσπιση δεν έφεραν ένσταση στο αίτημα.

Η νέα γυναικοκτονία προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα κατεχόμενα, με αναρτήσεις που επικεντρώνονται στην έκταση της βίας κατά των γυναικών και στην ανάγκη αποτελεσματικότερων μέτρων πρόληψης.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο «δήμαρχος» της κατεχόμενης Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί ,ανέφερε ότι «μια ακόμη γυναίκα δολοφονήθηκε μπροστά στα μάτια της πολιτικής που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια αυτής της χώρας». Υποστήριξε ότι η βία κατά των γυναικών δεν αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό πρόβλημα και επέκρινε την «κυβέρνηση» του Ουνάλ Ουστέλ, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια αποδυναμώθηκαν πολιτικές που είχαν τεθεί σε εφαρμογή από το 2018 για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. «Πολλές από αυτές τις δολοφονίες και τις απόπειρες δολοφονίας θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί», ανέφερε.

Η νέα υπόθεση καταγράφεται μόλις πέντε ημέρες μετά τη γυναικοκτονία της 7ης Σεπτεμβρίου στον κατεχόμενο Άγιο Γεώργιο της Καρπασίας, κοντά στο Τρίκωμο. Σε αυτή την περίπτωση, 61χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε με μαχαίρι από τον 71χρονο πρώην σύζυγό της έξω από την κατοικία της. Μετά τη δολοφονία, ο ύποπτος επιχείρησε να θέσει τέλος στη ζωή του και νοσηλεύθηκε υπό φρούρηση.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν μετά την προηγούμενη γυναικοκτονία, υπήρχε καταγεγραμμένο ιστορικό άσκησης βίας σε βάρος της 61χρονης, ενώ είχαν προηγηθεί δικαστικές διαδικασίες και περιοριστικά μέτρα. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις και φορείς στα κατεχόμενα, οι οποίοι είχαν ζητήσει αποτελεσματικότερα μέτρα προστασίας των γυναικών από την έμφυλη βία.

ΚΥΠΕ