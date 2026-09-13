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Συνολικά 39 άτομα συνέλαβε η Αστυνομία καθώς διέμεναν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο των δράσεων της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α.&Μ.) για εντοπισμό και σύλληψη προσώπων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα επιχείρηση στις επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 39 υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για δώδεκα (12) πρόσωπα έχει προγραμματιστεί για σήμερα η διαδικασία απέλασης – επαναπατρισμού, ενώ οι υπόλοιποι 27 μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας.

Σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Συνεργασίας, αναμένεται να τροχιοδρομηθούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό τους στις χώρες καταγωγής τους.

Σημειώνεται ότι, από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα, έχουν απελαθεί – επαναπατριστεί συνολικά 6.460 πρόσωπα στις χώρες καταγωγής τους.