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Πληροφορία που έφτασε στην ΥΚΑΝ και αφορούσε οργανωμένη εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από το Ισραήλ στην Κύπρο, μέσω υπερπολυτελών σκαφών που χρησιμοποιούσαν μαρίνες και λιμάνια της Λάρνακας και της Λεμεσού, τέθηκε υπό διερεύνηση και οδήγησε σε μεγάλη επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκε ποσότητα 126 κιλών και 630 γραμμαρίων κεταμίνης.

Για την υπόθεση οδηγήθηκαν σήμερα (13/9) ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού τέσσερις ύποπτοι, δύο ζευγάρια Ισραηλινών και Παλαιστινίων υπηκόων, εναντίον των οποίων εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης.

Η πληροφορία που αξιοποιήθηκε από τους ανακριτές έκανε λόγο για εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από Ισραηλινούς και πρόσωπα αραβικής καταγωγής, η οποία φέρεται να εισήγαγε και να διακινούσε ναρκωτικά από το Ισραήλ στην Κύπρο. Η μεταφορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, γινόταν μέσω υπερπολυτελών σκαφών, τα οποία χρησιμοποιούσαν μαρίνες και λιμάνια της Λάρνακας και της Λεμεσού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, τα ναρκωτικά μεταφέρονταν κρυμμένα ή καμουφλαρισμένα ως οικοδομικά υλικά και είδη υγιεινής, ενώ στη συνέχεια αποθηκεύονταν σε κατοικίες και διατίθεντο σε Ισραηλινούς μόνιμους κατοίκους της Κύπρου. Μάλιστα, με βάση την πληροφορία που δόθηκε και διερευνήθηκε, πριν από μία εβδομάδα, μέσω του λιμανιού της Λεμεσού, έφτασαν 70 κιλά κοκαΐνης και άγνωστη ποσότητα κάνναβης.

Σύμφωνα με την ίδια πληροφορία, η ποσότητα αποκρύφθηκε στις οικίες των δύο υπόπτων, στη Μουτταγιάκα και στον Ύψωνα.

Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά στον ρόλο των δύο υπόπτων, του 50χρονου Παλαιστίνιου και του 53χρονου Ισραηλινού, στην εγκληματική οργάνωση, σε κάποια σημεία απόκρυψης των ναρκωτικών και στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν.

Στο πλαίσιο των ερευνών, εξασφαλίστηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 δικαστικά εντάλματα έρευνας για κατοικίες, υποστατικά και οχήματα.

Κατά την έρευνα σε οικία 53χρονου Ισραηλινού στον Ύψωνα, στην παρουσία του ιδίου, της 51χρονης συζύγου του και ακόμη ενός 50χρονου Παλαιστίνιου, εντοπίστηκαν 34 γραμμάρια κοκαΐνης, 246,5 γραμμάρια κεταμίνης, 15 γραμμάρια μεφεδρόνης, 12 γραμμάρια MDMA, το χρηματικό ποσό των €4.150, 42 πακέτα αδασμολόγητων τσιγάρων, κινητά τηλέφωνα και άλλα τεκμήρια.

Σε δεύτερη οικία, όπου διαμένει 50χρονος Παλαιστίνιος στη Μουτταγιάκα, στην παρουσία του ιδίου και της 35χρονης συζύγου του, εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κεταμίνης, συνολικού μικτού βάρους 126 κιλών και 630 γραμμαρίων . Η ουσία ήταν κρυμμένη μέσα σε δοχεία μπογιάς, ώστε να μην εντοπίζεται εύκολα.

Κατά την ίδια έρευνα εντοπίστηκαν επίσης ζυγαριά ακριβείας, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα, τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια και αναμένεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των εξετάσεων.

Οι τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν στη συνέχεια βάσει δικαστικών ενταλμάτων και οδηγήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, με την Αστυνομία να ζητά την προσωποκράτησή τους για οκτώ ημέρες. Οι συνήγοροι υπεράσπισης δεν έφεραν ένσταση στο αίτημα.

Το Δικαστήριο, αφού άκουσε όσα τέθηκαν ενώπιόν του, ενέκρινε το αίτημα των ανακριτών και εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης και για τους τέσσερις.

Κατά τη διαδικασία αναφέρθηκε ότι η 35χρονη Παλαιστίνια είναι μητέρα ανήλικου παιδιού, το οποίο διαμένει με τη μητέρα του σε κατάλληλο χώρο. Ο συνήγορός της ανέφερε ότι αναμένεται να ληφθεί απόφαση για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσής της.

Άξια αναφοράς είναι πως, από τις προκαταρκτικές εξετάσεις, διαφάνηκε ότι η ποσότητα κεταμίνης εισήχθη στην Κύπρο από ευρωπαϊκή χώρα. Ανακρινόμενοι προφορικά, οι τέσσερις ύποπτοι προέβησαν σε κάποιους ισχυρισμούς, οι οποίοι θα διερευνηθούν, ενώ αναμένεται να ανακριθούν γραπτώς, στην παρουσία των δικηγόρων τους.

Οι έρευνες της ΥΚΑΝ βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να μελετηθούν τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι κινήσεις των υπόπτων, καθώς και οι συναντήσεις τους, αλλά και να εντοπιστούν τυχόν συνεργάτες τους, αφού η αρχική πληροφορία έκανε λόγο για εγκληματική ομάδα. Επίσης, έρευνες αναμένεται να γίνουν σε δύο επαρχίες, ενώ αναμένεται και η συνδρομή της Interpol, αφού, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα ναρκωτικά φαίνεται να αφίχθησαν από ευρωπαϊκή χώρα.