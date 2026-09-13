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Αδασμολόγητα προϊόντα καπνού ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν από μέλη της Αστυνομίας στην Πάφο, μετά από έρευνα στην κατοικία 21χρονου.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας, γύρω στις 8:30 το πρωί σήμερα, μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν έρευνα στην οικία του 21χρονου. Στην οικία εντόπισαν 73 κούτες τσιγάρων, διαφόρων επωνυμιών, τέσσερις κούτες συσκευών θερμαινόμενων τσιγάρων, καπνό συνολικού βάρους έξι κιλών, καθώς και καπνό ναργιλέ συνολικού βάρους έντεκα κιλών.

Αφού τα ανευρεθέντα προϊόντα καπνού δεν έφεραν τις απαραίτητες σημάνσεις και χαρακτηριστικά ασφαλείας, εγέρθηκαν υποψίες ότι επρόκειτο για αδασμολόγητα προϊόντα, με αποτέλεσμα τα μέλη της Αστυνομίας να προχωρήσουν στη σύλληψη του.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Πόλεως Πάφου, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων Πάφου.