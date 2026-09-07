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Άλλη μια γναικοκτονία σημειώθηκε νωρίς το πρωί στα κατεχόμενα με θύμα 61χρονη και θύτη έναν άνδρα 71 ετών.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο Μουσταφά Ακ, 71 μετέβη νωρίς το πρωί στην κατοικία της 61χρονης Σαλίχα Οζκόλ και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται γύρω στις 6.40 την τραυμάτισε με μαχαίρι στο λαιμό στην αυλή το σπιτιού στον κατεχόμενο Άγιο Γεώργιο. Ο ίδιος εντοπίστηκε αργότερα σοβαρά τραυματισμένος στο σπίτι του στην Αμμόχωστο και διαπιστώθηκε ότι αποπειράθηκε να θέσει τέρμα στη ζωή του.

Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο γενικό νοσοκομείο Αμμοχώστου. Κάποια τ/κ ΜΜΕ αναφέρουν ότι θύμα και θύτης ήταν παλιότερα παντρεμένοι.

Η γυναικεία οργάνωση του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) ζήτησε σήμερα την παραίτηση της «κυβέρνησης» μετά τη δολοφονία της 61χρονης από τον πρώην σύζυγό της. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε να δολοφονηθεί άλλη μια γυναίκα». Αύριο προανήγγειλε δηλώσεις έξω από την «πρωθυπουργία» για να διαμαρτυρηθεί για τις γυναικοκτονίες και τη βία κατά των γυναικών.

Η οργάνωση υπενθυμίζει ότι και τον περασμένο μήνα μια γυναίκα έπεσε θύμα απόπειρας δολοφονίας και παλεύει ακόμα για την ζωή της στο νοσοκομείο. «Πόσες ακόμη γυναίκες θα δολοφονηθούν; Η δουλειά μιας κυβέρνησης δεν είναι να κάνει δηλώσεις μετά από μια δολοφονία», προσθέτει. Σύμφωνα με την γυναικεία οργάνωση του ΡΤΚ, αυτές οι δολοφονίες είναι αποτέλεσμα ετών αγνοημένης ανδρικής βίας και ανισότητας των φύλων.

Η ιστοσελίδα Μπουυγκιούν Κίπρις αναφέρει ότι υπήρχαν «δικαστικές» αποφάσεις καθώς η δολοφονηθείσα είχε υποστεί βία από τον πρώην σύζυγό της και γι’ αυτό υπήρχαν διατάγματα προστασίας και περιοριστικών μέτρων εναντίον του ενώ ο Μουσταφά Ακ φέρεται να εξέτισε ποινή φυλάκισης 3 μηνών το 2025 για άσκησης βίας εναντίον της 61χρονης και παραβίαση διατάγματος προστασίας.

Η ηλεκτρονική εφημερίδα έχει επίσης ιατρικό πιστοποιητικό για βαρύ ξυλοδαρμό της Οζκόλ από τον πρώην σύζυγό της στις 3 Ιανουαρίου 2024. Σύμφωνα με απόφαση του «επαρχιακού δικαστηρίου» Αμμοχώστου ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2025, την οποία επικαλείται το δημοσίευμα, ο Μουσταφά Ακ αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβίαση ιδιόκτητης ιδιοκτησίας, επίθεση, παράνομη κατοχή μαχαιριού, ξυλοδαρμό και μη συμμόρφωση με διάταγμα προστασίας.

«Η βία ήταν γνωστή, υπήρχαν διατάγματα προστασίας και είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης. Γιατί δεν μπορούσε να προστατευτεί η Σαλιχά Οζκόλ», διερωτάται η εφημερίδα.

ΚΥΠΕ