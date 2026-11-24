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Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να αναγνωρίζει περιόδους αυξημένου κινδύνου σοβαρών καρδιακών αρρυθμιών ανέπτυξαν επιστήμονες στην Ισπανία.

Η έρευνα, με επικεφαλής το ισπανικό Εθνικό Κέντρο Καρδιαγγειακών Ερευνών Carlos III (CNIC), δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Η νέα προσέγγιση βασίζεται στην παρακολούθηση μικρών μεταβολών της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς, οι οποίες μπορεί να προηγούνται της εμφάνισης επικίνδυνων αρρυθμιών.

Στόχος των ερευνητών είναι να μπορούν οι γιατροί να αναγνωρίζουν έγκαιρα πότε ένας ασθενής εισέρχεται σε περίοδο αυξημένης ευαλωτότητας και να προσαρμόζουν αναλόγως την παρακολούθηση και τη θεραπευτική αντιμετώπισή του.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Οι εμφυτεύσιμοι καρδιομετατροπείς-απινιδωτές χρησιμοποιούνται σε ασθενείς που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών κοιλιακών αρρυθμιών και αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.

Οι συσκευές παρακολουθούν τον καρδιακό ρυθμό και μπορούν να παρέμβουν όταν εμφανιστεί μια επικίνδυνη αρρυθμία, μεταξύ άλλων με την παροχή ηλεκτρικής εκφόρτισης.

Παράλληλα, καταγράφουν ηλεκτρικά σήματα της καρδιάς, τα οποία μπορούν να μεταδίδονται εξ αποστάσεως στις ιατρικές ομάδες που παρακολουθούν τους ασθενείς.

Οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που αναλύει τη μεταβολή αυτών των σημάτων στον χρόνο.

Ειδικότερα, αξιολογεί την ένταση του ηλεκτρικού σήματος, τη διάρκεια της ηλεκτρικής ενεργοποίησης των κοιλιών και τη συχνότητα εμφάνισης πρόωρων κοιλιακών συστολών.

Με βάση τις μεταβολές αυτές, το σύστημα παράγει βαθμολογία κινδύνου από 0 έως 100, η οποία ανανεώνεται κάθε φορά που μεταδίδονται νέα δεδομένα από τη συσκευή.

Δεδομένα από 7.129 ασθενείς

Για την ανάπτυξη του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία 5.089 ασθενών από 50 νοσοκομεία της Ισπανίας.

Στη συνέχεια, η απόδοσή του ελέγχθηκε σε ανεξάρτητη ομάδα 2.040 ασθενών από επτά ακόμη κέντρα, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν εμφυτεύσιμες συσκευές διαφορετικού κατασκευαστή.

Στους ασθενείς που εμφάνισαν κοιλιακή μαρμαρυγή, μία από τις πιο επικίνδυνες καρδιακές αρρυθμίες, η βαθμολογία κινδύνου παρουσίαζε αύξηση κατά τους μήνες που προηγούνταν του επεισοδίου.

Αντίθετα, στους υπόλοιπους ασθενείς παρέμενε σχετικά σταθερή.

Η διακριτική ικανότητα του μοντέλου, όπως αξιολογήθηκε με τον δείκτη AUC, ήταν 0,787 στην ομάδα ανάπτυξης και 0,725 στην ανεξάρτητη ομάδα επικύρωσης.

Η απόδοση αυτή ήταν καλύτερη από την αντίστοιχη εκτίμηση κινδύνου που βασιζόταν μόνο σε στατικά κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά.

Χωρίς την ανάγκη νέου εμφυτεύματος

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας είναι ότι χρησιμοποιεί δεδομένα τα οποία οι εμφυτεύσιμοι απινιδωτές ήδη συλλέγουν.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό θα μπορούσε μελλοντικά να επιτρέψει την ενσωμάτωση του συστήματος στις υπάρχουσες πλατφόρμες απομακρυσμένης παρακολούθησης, χωρίς να απαιτείται η εμφύτευση επιπλέον συσκευής.

Σε μια τέτοια περίπτωση, οι γιατροί θα μπορούσαν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις όταν η ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς υποδεικνύει αυξημένο κίνδυνο.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε συχνότερες ιατρικές αξιολογήσεις ή σε προσαρμογή της θεραπείας, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.

Τι απομένει να αποδειχθεί

Παρότι τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, το μοντέλο δεν αποτελεί ακόμη καθιερωμένο εργαλείο πρόληψης των αρρυθμιών.

Η μελέτη αξιολόγησε την ικανότητά του να διακρίνει ασθενείς και χρονικές περιόδους υψηλότερου κινδύνου. Δεν απέδειξε ότι η χρήση του μειώνει τις αρρυθμίες, τις εκφορτίσεις των απινιδωτών ή τη θνησιμότητα.

Για να διαπιστωθεί εάν η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει πραγματικά την έκβαση των ασθενών, θα χρειαστούν περαιτέρω μελέτες εφαρμογής στην κλινική πράξη.

Η έρευνα, ωστόσο, αναδεικνύει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να αξιοποιήσει καλύτερα τις πληροφορίες που ήδη παράγουν οι εμφυτεύσιμες καρδιακές συσκευές.