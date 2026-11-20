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Η εργασία τη νύχτα έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Νέα επιστημονική μελέτη έρχεται τώρα να εξετάσει τι μπορεί να συμβαίνει στην ίδια την καρδιά των ανθρώπων που εργάζονται συστηματικά σε νυχτερινές βάρδιες.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal – Cardiovascular Imaging, ανέλυσε δεδομένα 42.671 ανθρώπων από τη βρετανική βάση UK Biobank.

Από αυτούς, 1.322 ανέφεραν συχνή νυχτερινή εργασία. Οι ερευνητές αξιοποίησαν μαγνητικές τομογραφίες καρδιάς και εξετάσεις βιολογικών δεικτών για να αναζητήσουν πιθανές διαφορές.

Διαπίστωσαν ότι όσοι εργάζονταν συχνά τη νύχτα παρουσίαζαν, κατά μέσο όρο, μικρές διαφοροποιήσεις στη δομή της καρδιάς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ελαφρώς παχύτερα καρδιακά τοιχώματα σε σχέση με το μέγεθος της κύριας κοιλότητας άντλησης αίματος και κάπως μικρότερες καρδιακές κοιλότητες.

Παρατηρήθηκαν επίσης διαφορές σε ορισμένους δείκτες που σχετίζονται με τα λιπίδια και τη φλεγμονή.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι οι αλλαγές ήταν μικρές και δεν σημαίνουν πως κάθε εργαζόμενος σε νυχτερινή βάρδια θα εμφανίσει καρδιοπάθεια.

Επιπλέον, επειδή η μελέτη ήταν παρατηρητική, δεν μπορεί να αποδείξει ότι η νυχτερινή εργασία προκάλεσε τις συγκεκριμένες αλλαγές.

Ένας πιθανός μηχανισμός αφορά τη διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού, δηλαδή του βιολογικού ρολογιού που ρυθμίζει τον ύπνο και πολλές λειτουργίες του οργανισμού.

Οι ερευνητές συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή στους γνωστούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η πίεση, η χοληστερόλη, το σάκχαρο, το κάπνισμα και η ανεπαρκής ξεκούραση.