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Καλημέρα σας. Με ό,τι κι αν καταγίνεστε στο Σύμπαν Κύπρος. Αφήστε τα όποια …επείγοντά σας, από υπεραγορές που «τα έχουν όλα και συμφέρουν, παίρνεις και κουπόνια».

Αράξτε έπειτα στις καφετέριες για να περνάτε τις ώρες σας με ένα φρέντο. Ώσπου να το πιείτε, προλαβαίνετε να τσακωθείτε και για τις Προεδρικές. Ο ορισμός του Τίποτα!

Ας μεταφερθούμε τώρα σε άλλη Ζώνη Χρόνου.

Ξεναγός μας, η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου. Σύμβουλος Επικοινωνίας και Στρατηγικής, με ειδίκευση στην πολιτική επικοινωνία και στον σχεδιασμό ταυτότητας (branding). Είναι εκδότρια, δημιουργός και επιμελήτρια του #FACT, που είναι ένα δελτίο ειδήσεων διαδικτυακό. Σας διαβεβαιώ, όμως, ως τακτικός επισκέπτης του κάθε μέρα, ότι είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό.

Στις 10 το πρωί χθες, ανέβασε αυτό:

«Σε 2΄ το Voyager-1 φτάνει σε απόσταση μίας ημέρας φωτός από τη Γη, έχοντας διανύσει περίπου 25,9 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Πρόκειται για την πρώτη ανθρώπινη κατασκευή που φτάνει τόσο μακριά από τον πλανήτη μας. Συγκλονισμός. Χθες το βράδυ ήμουν πανέτοιμη να βγω στη βεράντα για να συμμετέχω στο εβέντ της NASA που καλούσε τους ανθρώπους όπου Γης να στείλουν με φακό σήματα μορς στον ουρανό. Πριν λίγα χρόνια θα το έκανα, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν έχεις καν τη διάθεση να κάνεις τρέλες με μόνη παρέα τον εαυτό σου. Α, ναι. Το επόμενο vidcast θα είναι αφιερωμένο στο Διάστημα με αφορμή ένα φανταστικό βιβλίο που διάβασα πρόσφατα».

Oι Τρόποι ενός Τζέντλεμαν. Συνεχίζω εγώ, για να διατηρηθεί το είδος. Να μη χαθεί. Μας «ξεναγεί» ο J.B. Lloyd. Συγγραφέας τίτλων για τον χαρακτήρα, την εθιμοτυπία και τον τρόπο ζωής των «Πραγματικών Ανδρών». Ενδεικτικά:

«Πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου. Γράψε ένα ευχαριστήριο σημείωμα με το χέρι. Φόρεσε ένα σακάκι απόψε, ακόμα κι αν δεν το κάνει κανείς άλλος. Κράτα την πόρτα για το άτομο που έρχεται πίσω σου. Μάθε το όνομα του σερβιτόρου σου και χρησιμοποίησέ το. Με ηρεμία και ευγένεια. Όχι με ενθουσιασμούς και επιφωνήματα του τύπου “Γεια σου … παιχταρά μου. Ξέρεις τι γουστάρω”. Στάσου όταν μια κυρία έρθει στο τραπέζι. Ολοκλήρωσε τη συζήτηση πριν τελειώσεις το κρασί.

Δώσε προσοχή στον άνδρα στο τραπέζι σας. Άκουσέ τον όταν πει κάτι με το οποίο διαφωνείς. Σφίξε ούτως ή αλλιώς το χέρι του. Άφησε το τηλέφωνο μπρούμυτα στο τραπέζι, όχι ανάσκελα, που θα το βλέπουν όλοι. Ακόμα καλύτερα, βάλ’ το στην άκρη και έχε το στο “αμίλητο”. Δώσε γενναιόδωρα το φιλοδώρημά σου.

Κράτα τον λόγο σου, ακόμα κι αν σου κοστίσει. Δίνει σημασία στους φίλους και στην οικογένειά σου. Μην είσαι απαθής. Άφησε κάθε δωμάτιο λίγο καλύτερο από ό,τι το βρήκες. Οι μέρες μπορεί να φαίνονται μεγάλες, αλλά τα χρόνια περνούν γρήγορα. Μια ζωή έχουμε, να τη ζήσουμε καλά. Όποια προβλήματα βρούμε στον δρόμο μας».