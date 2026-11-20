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Στη σύλληψη εννέα προσώπων προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο των στοχευμένων προληπτικών της επιχειρήσεων.

Οι εννέα συνελήφθησαν για αδικήματα όπως πρόκληση ανησυχίας σε δημόσιο μέρος, επίθεση εναντίον αστυνομικού, κατοχή αδασμολόγητων προϊόντων καπνού, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς και για εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 522 οχήματα και ελέγχθηκαν 684 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 23 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν δύο καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 232 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και έξι διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν πέντε οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 107 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έγιναν 6 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν δύο υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 104 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν πέντε έλεγχοι οδηγών.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

