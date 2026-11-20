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Νερό, καφές, φάρμακα και άσκηση: Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν πάμε στο εργαστήριο και ποια λάθη μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα

Πρέπει να πάμε νηστικοί για εξετάσεις αίματος; Μπορούμε να πιούμε καφέ το πρωί; Επιτρέπεται το νερό και τι γίνεται με τα φάρμακα που παίρνουμε καθημερινά; Πρόκειται για απορίες που προκύπτουν κάθε φορά που προγραμματίζουμε έναν εργαστηριακό έλεγχο. Η απάντηση, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις εξετάσεις.

Η προετοιμασία εξαρτάται από τις αναλύσεις που έχουν ζητηθεί και από τις οδηγίες του γιατρού ή του εργαστηρίου. Η νηστεία δεν είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση, ενώ η άσκοπη αποχή από τροφή και νερό μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, ιδιαίτερα σε άτομα με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας.

Ποιες εξετάσεις απαιτούν νηστεία;

Η γλυκόζη νηστείας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εξέτασης για την οποία απαιτείται αποχή από το φαγητό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως τουλάχιστον οκτώ ώρες.

Αντίθετα, η εξέταση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c), η οποία αποτυπώνει τη μέση εικόνα του σακχάρου των προηγούμενων μηνών, δεν απαιτεί νηστεία.

Για τον έλεγχο της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, η νηστεία δεν είναι πλέον απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις. Ανάλογα με το ιστορικό του ασθενούς, τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων και τον σκοπό του ελέγχου, ο γιατρός μπορεί να ζητήσει αιμοληψία με ή χωρίς νηστεία.

Μπορούμε να πιούμε νερό ή καφέ;

Όταν έχει ζητηθεί εξέταση με νηστεία, το απλό νερό συνήθως επιτρέπεται. Μάλιστα, η επαρκής ενυδάτωση μπορεί να διευκολύνει την αιμοληψία.

Ο καφές, όμως, ακόμη και χωρίς ζάχαρη ή γάλα, δεν θεωρείται κατάλληλος κατά την περίοδο νηστείας, εκτός εάν το εργαστήριο έχει δώσει διαφορετικές οδηγίες.

Το ίδιο ισχύει για το τσάι, τους χυμούς, τα αναψυκτικά και τα ροφήματα που περιέχουν θερμίδες.

Τι γίνεται με τα φάρμακα;

Η λήψη φαρμάκων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα προετοιμασίας.

Ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάζουν συγκεκριμένες εργαστηριακές τιμές, ενώ άλλα χρειάζεται να λαμβάνονται σε συγκεκριμένη ώρα σε σχέση με την αιμοληψία.

Δεν διακόπτουμε, όμως, ούτε μεταθέτουμε τη λήψη φαρμάκων με δική μας πρωτοβουλία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε άτομα με διαβήτη που χρησιμοποιούν ινσουλίνη ή άλλα φάρμακα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν υπογλυκαιμία. Η νηστεία πρέπει να οργανώνεται με εξατομικευμένες ιατρικές οδηγίες.

Ενημερώνουμε επίσης τον γιατρό και το εργαστήριο για συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες και άλλα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε.

Μπορεί η άσκηση να αλλάξει τα αποτελέσματα;

Η έντονη σωματική άσκηση λίγο πριν από την αιμοληψία μπορεί να επηρεάσει ορισμένες εργαστηριακές παραμέτρους, όπως συγκεκριμένα μυϊκά ένζυμα.

Για τον λόγο αυτό, όταν προγραμματίζουμε εξετάσεις, είναι χρήσιμο να ρωτάμε εάν πρέπει να αποφύγουμε την έντονη προπόνηση την προηγούμενη ημέρα.

Τι κάνουμε αν φάγαμε κατά λάθος;

Δεν αποκρύπτουμε την πληροφορία από το εργαστήριο. Ενημερώνουμε το προσωπικό για το τι καταναλώσαμε και πότε, ώστε να αποφασιστεί εάν η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί ή πρέπει να επαναπρογραμματιστεί.

Η βασική συμβουλή είναι απλή: πριν από την αιμοληψία, ζητούμε σαφείς οδηγίες για τις συγκεκριμένες εξετάσεις μας. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας προετοιμασίας που να ισχύει για όλους.

(Το κείμενο βασίζεται στις επίσημες οδηγίες της αμερικανικής Εθνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης (MedlinePlus) και του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) για την προετοιμασία πριν από τις εργαστηριακές εξετάσεις).