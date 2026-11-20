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Την πρόταση του αρχιτεκτονικού γραφείου PSARAS + DOUKANARI ARCHITECTURE AND GEOMATICS LLC επέλεξε η Κριτική Επιτροπή του Εικαστικού Διαγωνισμού για την ανέγερση Μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων στο Ακάκι, απονέμοντάς της το πρώτο βραβείο.

Στον διαγωνισμό, που προκήρυξε η Κοινότητα Ακακίου και οργανώθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), υποβλήθηκαν συνολικά πέντε προτάσεις. Η νικήτρια ομάδα μελέτης αποτελείται από τον αρχιτέκτονα Μιχάλη Ψαρά και τη σπουδάστρια αρχιτεκτονικής Δημητριάνα Ονησιφόρου.

Το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε στη Δέσποινα Παναγιώτου. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται απονομή δεύτερου βραβείου.



Στόχος του διαγωνισμού ήταν η εξασφάλιση μιας πρωτότυπης και αισθητικά ενδιαφέρουσας καλλιτεχνικής δημιουργίας, η οποία θα αποδίδει τις οφειλόμενες τιμές στους πεσόντες και αγνοουμένους του πολέμου, διατηρώντας ζωντανή στη συλλογική μνήμη και υπενθυμίζοντας στις επόμενες γενιές την τραγική αυτή πτυχή της ιστορίας.

Την Κριτική Επιτροπή αποτελούσαν ο αρχιτέκτονας Κυριάκος Μιλτιάδου, εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, η εικαστικός Αθηνά Αντωνιάδου, εκπρόσωπος του ΕΚΑΤΕ, ο επιμελητής εκθέσεων Ευαγόρας Βανέζης, εκπρόσωπος του Φυτωρίου Εικαστικών, η αρχιτέκτονας Ελεονώρα Αντωνιάδου, εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ, καθώς και εκπρόσωποι του Κοινοτικού Συμβουλίου Ακακίου: η πρόεδρος Ελένη Γεωργοπούλου, ο αντιπρόεδρος Λούης Παπανδρέου, η Άντρη Δήμου, ο Ανδρέας Σεργίου και η Ρίτα Στυλιανού.

Οι πέντε προτάσεις που υποβλήθηκαν θα παρουσιαστούν σε έκθεση, σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθούν προσεχώς. Οι βραβευμένες προτάσεις θα αναρτηθούν επίσης στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.