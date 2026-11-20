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Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ειδικός Εκπρόσωπος της Κομισιόν για την Κύπρο Ραφαέλε Φίτο μεταβαίνει στην Άγκυρα όπου θα έχει σήμερα συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, με φόντο το Κυπριακό και τα ευρωτουρκικά.

Η συνάντηση κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική ενόψει και της τριμερούς συνάντησης που αναμένεται να συγκαλέσει σύντομα ο ΓΓ των ΗΕ με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Υπενθυμίζεται ότι στο περιθώριο της πρόσφατης συνόδου της Αττάλειας για την κλιματική αλλαγή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συζήτησε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, τα ευρωτουρκικά και τη διαδικασία ένταξης της Λευκωσίας στη ζώνη Σένγκεν.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η φον ντερ Λάιεν συζήτησαν τις προετοιμασίες για την επίσκεψη του Φίτο στην Τουρκία, ενώ επικοινωνία υπήρξε και με τον ίδιο τον κ. Φίτο.

Σε σχέση με τις επαφές Φίτο στην Άγκυρα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε αναφέρει την περασμένη εβδομάδα ότι η Λευκωσία αναμένει να δει θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά «οι οποίες μπορούν να εκδηλωθούν μόνο αν υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό και όχι γενικότερες εξελίξεις». Ο Πρόεδρος έίχε κάνει παράλληλα λόγο για επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, από εκεί που διακόπηκαν στο Κράν Μοντανά.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν θα συναντηθούν εκ νέου στις 24 Νοεμβρίου, στις 15.00 το απόγευμα.

«Οι συζητήσεις επί ζητημάτων ουσίας και μεθοδολογίας συνεχίζονται, ενόψει της επικείμενης κοινής συνάντησης υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με σταθερό στόχο την επίτευξη ουσιαστικής προόδου προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017», ανακοίνωσε χθες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

ΚΥΠΕ