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Ο υπουργός Άμυνας (Πολέμου όπως το μετονόμασε ο Τραμπ) των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ και η συνοδεία του δέχτηκαν αυστηρή επίπληξη από τον φρουρό στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον επειδή γελούσαν και μιλούσαν δυνατά κοντά στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη.

> Αυτά τα απλά και αυτονόητα πράγματα, λένε πολλά. Ιδίως αν εκπροσωπείς τη χώρα σου και δεν σου καίγεται καρφί…

«Πήγαινε κοντά στους δίκαιους και διά μέσου αυτών θα πλησιάσεις τον Θεό. Να συναναστρέφεσαι αυτούς που έχουν ταπείνωση και θα μάθεις τους τρόπους τους».

> Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Επίσκοπος Νινευή, 7ος αιώνας. Ξεχωρίζει για το χάρισμα της διάκρισης, της βαθιάς θεολογικής εμβάθυνσης και της πύρινης αγάπης προς όλη την κτίση. Τα ασκητικά του συγγράμματα συνδυάζουν τη σπάνια πνευματική εμπειρία με μια ποιητική, παρηγορητική γλώσσα που αγγίζει τον άνθρωπο κάθε εποχής.

Κάτι αγύρτες που δεν έχουν τον Θεό τους, σύλησαν εκατοντάδες τάφους στο Κοιμητήριο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία και εν συνεχεία πουλήθηκαν πάνω από μια φορά.

> Όπως αποκαλύπτει ο «Φ», ένας τάφος «έφυγε» σε τιμή 15.000 λιρών πριν από πολλά χρόνια. Υ.Γ: Αυτή την εβδομάδα θα πάω εκεί, να ιδώ αν υπάρχει το μνήμα και να ανάψω ένα κερί για τον πατέρα μου, που έφυγε αναπάντεχα στα 47 του χρόνια. Κάθε μέρα τον αναζητώ.

Καθώς συνεχίζονται τα μαγειρέματα για το μεγάλο τσιμπούσι της Προεδρίας της Δημοκρατίας, βλέπω στην τηλεόραση τον ηγέτη του ΕΛΑΜ, κουστουμαρισμένο και «σοβαρό», σαν κάτι να θέλει να «πει», αλλά δυσκολεύεται. Αλαλάζουν οι «ντουντούκες» όσων δεν ξεχνούν τα απόνερα των καθαρμάτων της Χρυσής Αυγής, που έπλασαν ένα μοντέλο αδιανόητο, αλλά και κερδοφόρο.

> ΥΓ: Στις ειδήσεις χθες, άκουσα ότι «παίζει» και το σενάριο το ΕΛΑΜ να δώσει προεδρικό σωσίβιο στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Αυτό, αρνούμαι να το πιστέψω. Με ξεπερνάει…

Κάποτε διατυμπάνιζε στον «Φ» η …Μεγαλειότης μου, ότι Οι Άνθρωποι Κάνουν τους Αριθμούς. Είναι μια γενική διαπίστωση που, τελικά, δεν λέει τίποτ’ απολύτως. Για προσέξτε:

> Έχω μπροστά μου την αγγλική «Daily Telegraph». Στη σελίδα 4, διαβάζω έναν …απλωμένο τίτλο που λέει ότι «Μόλις το 7% των ενήλικων πιστεύουν ότι η Βρετανία είναι ένα “καλό μέρος” για να μεγαλώσεις παιδιά!». Η δημοσκόπηση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι περισσότεροι από 2.000 ενήλικες ανησυχούν πολύ για τις επιπτώσεις της φτώχειας, τα προβλήματα ψυχολογικών νοσημάτων και την έλλειψη στέγης για τους νέους, ώστε να πάρουν τον δρόμο τους.

Όταν η Αγγλίδα ηθοποιός, Τζιλ Μπάλκον, πήγε στην πρεμιέρα της 5ης Συμφωνίας του Ρέιφ Βον Ουίλλιαμς τα σκοτεινά χρόνια του 1943, είπε: «Όταν άκουσα αυτήν την μουσική, ήξερα ότι όλα θα πάνε καλά – δεν μπορεί να ηττηθούμε τώρα».

> Υπάρχει μια υπέροχη αίσθηση ηρεμίας και πνευματικής εμπιστοσύνης, σε όλα αυτά.

Εκείνο που σίγουρα με χαλάει, ιδίως τώρα που πλησιάζει η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι η απόλυτη αδυναμία της πολιτικής να πείσει τους πολίτες ότι η τρελή ευμάρεια που έχει απλωθεί παντού, αποδυναμώνει τον ένα και μοναδικό στόχο που έχουμε.

> Ελπίζω να μην τον χάσουμε. Γιατί θα χαθούμε. Μαζί με τους ουρανοξύστες, τις απαστράπτουσες λιμουζίνες μας και τους αστακούς που θα μας φέρει στο σπίτι ο αποκαμωμένος ντελιβεράς μας!