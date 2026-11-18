Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στη σύλληψη 28χρονου προχώρησαν χθες στη Λεμεσό μέλη της ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ και της ΥΠΕΕ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 3.40 το απόγευμα χθες, μέλη των πιο πάνω υπηρεσιών ανέκοψαν για έλεγχο όχημα που οδηγούσε ο 28χρονος, σε περιοχή του Ζακακίου, στη Λεμεσό.

Κατά την έρευνα του οχήματος, εντοπίστηκε μέσα σε τσάντα πλάτης συσκευασία με κάνναβη, βάρους 101 γραμμαρίων περίπου.

Σε σωματική έρευνα που έγινε στον 28χρονο, στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Κοκαΐνη, βάρους 62 γραμμαρίων περίπου.

Κεταμίνη, συνολικού βάρους 21 γραμμαρίων περίπου.

Δισκία ecstasy (MDMA), βάρους 7 γραμμαρίων περίπου.

MDMA, βάρους 6 γραμμαρίων περίπου.

Μεφεδρόνη, βάρους 13 γραμμαρίων περίπου.

Χρηματικό ποσό 80 ευρώ.

Ένα κινητό τηλέφωνο.

Από περαιτέρω έρευνα στο όχημα εντοπίστηκε, κρυμμένο πίσω από το ντουλαπάκι του ταμπλό, σακούλι το οποίο περιείχε συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 27 γραμμαρίων περίπου.

Ακολούθησε έρευνα στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο 28χρονος στη Λεμεσό, κατά την οποία εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, δύο ζυγαριές ακριβείας, μεγάλος αριθμός διαφανών πλαστικών σακουλιών τύπου zip-lock, καθώς και οι ακόλουθες ποσότητες:

Κοκαΐνη, βάρους 10 γραμμαρίων περίπου.

Μεφεδρόνη, βάρους 150 γραμμαρίων περίπου.

MDMA, βάρους 95 γραμμαρίων περίπου.

Κεταμίνη, συνολικού βάρους 839 γραμμαρίων περίπου.

Κάνναβη, βάρους 30 γραμμαρίων περίπου.

Δισκία ecstasy (MDMA), βάρους 60 γραμμαρίων περίπου.

Χρηματικό ποσό 900 ευρώ.

Ο 28χρονος συνελήφθη αρχικά για αυτόφωρο αδίκημα και στη συνέχεια δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης για τα υπό διερεύνηση αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και κατοχής με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, χρήσης ελεγχόμενων ουσιών Α΄ και Β΄ τάξης, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.