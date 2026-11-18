Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε συναγερμό τέθηκαν Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία τα ξημερώματα όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε όχημα στο Παλιομέτοχο.

Γύρω στις 4.15 τα ξημερώματα σήμερα, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από οικία.

Η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς διερευνώνται. Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν σήμερα από το ΤΑΕ Λυκωσίας.