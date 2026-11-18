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Δεν είναι πάντα ο φόβος μιας διάγνωσης που κρατά κάποιον μακριά από τον γιατρό. Μερικές φορές είναι ο φόβος της ζυγαριάς, ενός επικριτικού σχολίου ή της αντιμετώπισης που μπορεί να δεχθεί εξαιτίας του σωματικού του βάρους.

Και αυτός ο φόβος, όπως αποκαλύπτει νέα επιστημονική μελέτη, είναι αρκετός για να οδηγήσει ανθρώπους στην αποφυγή ακόμη και της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Σχεδόν ένας στους έντεκα νέους ενήλικες παραδέχεται ότι απέφυγε να επισκεφθεί γιατρό κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, επειδή ανησυχούσε ότι θα αντιμετωπιζόταν αρνητικά λόγω του βάρους του.

Το εύρημα προκύπτει από έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Eating Behaviors.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι όσοι απέφευγαν την ιατρική φροντίδα εξαιτίας αυτής της ανησυχίας ανέφεραν συχνότερα συμπεριφορές που συνδέονται με διαταραγμένη σχέση με το φαγητό, όπως επεισόδια υπερφαγίας, αυτοπροκαλούμενους εμετούς και χρήση καθαρτικών.

Ο φόβος της κριτικής

Στη μελέτη συμμετείχαν 969 νέοι ενήλικες, ηλικίας 24 έως 35 ετών, με μέση ηλικία τα 27,5 έτη.

Οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσο οι συμμετέχοντες είχαν αποφύγει υπηρεσίες υγείας τους προηγούμενους δώδεκα μήνες, επειδή φοβούνταν ότι θα κρίνονταν ή θα αντιμετωπίζονταν διαφορετικά εξαιτίας του σωματικού τους βάρους.

Το 8,7% απάντησε θετικά.

Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί περίπου σε έναν στους έντεκα συμμετέχοντες και, σύμφωνα με τους ερευνητές, αναδεικνύει ένα εμπόδιο στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη που δεν σχετίζεται με το κόστος ή τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, αλλά με τον φόβο του κοινωνικού στιγματισμού.

Η αποφυγή ιατρικής φροντίδας ήταν συχνότερη μεταξύ των ατόμων με υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος.

Ωστόσο, η ανησυχία δεν περιοριζόταν αποκλειστικά στα άτομα με αυξημένο βάρος, καθώς ο φόβος της αρνητικής αξιολόγησης μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από το πραγματικό μέγεθος του σώματος.

Οι γυναίκες αποφεύγουν συχνότερα τον γιατρό

Μια ακόμη σημαντική διαπίστωση αφορά τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη τον δείκτη μάζας σώματος, οι γυναίκες είχαν υπερδιπλάσια πιθανότητα σε σχέση με τους άνδρες να αναφέρουν ότι απέφυγαν την ιατρική φροντίδα λόγω ανησυχίας για την αντιμετώπιση του βάρους τους.

Το εύρημα υποδηλώνει ότι η σχέση μεταξύ σωματικής εικόνας και πρόσβασης στην υγεία δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τα κιλά, αλλά συνδέεται και με κοινωνικές αντιλήψεις και προσδοκίες γύρω από την εμφάνιση.

Τετραπλάσια πιθανότητα για επικίνδυνες συμπεριφορές

Η έρευνα κατέγραψε ιδιαίτερα ανησυχητικές συσχετίσεις μεταξύ της αποφυγής ιατρικής φροντίδας και των διαταραγμένων διατροφικών συμπεριφορών.

Σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που δεν απέφευγαν τον γιατρό λόγω του βάρους τους, εκείνοι που ανέφεραν τέτοια αποφυγή είχαν:

Πάνω από τετραπλάσια πιθανότητα να αναφέρουν αυτοπροκαλούμενους εμετούς.

Σχεδόν τετραπλάσια πιθανότητα να αναφέρουν επεισόδια υπερφαγίας.

Σχεδόν τριπλάσια πιθανότητα να αναφέρουν χρήση καθαρτικών.

Οι συσχετίσεις παρέμειναν σημαντικές για αρκετές σοβαρές διατροφικές συμπεριφορές ακόμη και μετά τη στατιστική προσαρμογή για τον δείκτη μάζας σώματος.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν πως ο φόβος της κριτικής προκαλεί αυτές τις συμπεριφορές. Καταδεικνύουν ότι τα δύο προβλήματα συχνά συνυπάρχουν.

Όταν χάνονται ευκαιρίες για πρόληψη

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν περιορίζεται στην ψυχολογική δυσφορία που μπορεί να προκαλεί η ανησυχία για το βάρος.

Όταν ένας άνθρωπος αποφεύγει το ιατρείο, ενδέχεται να καθυστερήσει έναν προληπτικό έλεγχο, να μην αναζητήσει βοήθεια για κάποιο σύμπτωμα ή να χάσει την ευκαιρία έγκαιρης αναγνώρισης μιας διατροφικής διαταραχής.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία της επικοινωνίας μεταξύ γιατρού και ασθενούς.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν την ανάγκη δημιουργίας ενός περιβάλλοντος στο οποίο κάθε ασθενής, ανεξάρτητα από το σωματικό του βάρος, θα αισθάνεται ότι αντιμετωπίζεται με σεβασμό.

Η συζήτηση για το βάρος μπορεί να αποτελεί σημαντικό μέρος της ιατρικής αξιολόγησης όταν υπάρχει σχετική ένδειξη. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται έχει σημασία, ιδιαίτερα όταν ο ασθενής αντιμετωπίζει δυσκολίες με την εικόνα του σώματός του ή τη διατροφή.

Η μελέτη αναδεικνύει την ανάγκη να περιοριστεί το στίγμα που συνδέεται με το σωματικό βάρος μέσα στις υπηρεσίες υγείας.

Γιατί, όπως δείχνουν τα ευρήματα, ο φόβος της κριτικής μπορεί να μετατραπεί σε έναν αόρατο λόγο για τον οποίο κάποιος δεν φτάνει ποτέ μέχρι την πόρτα του γιατρού.