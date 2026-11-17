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Προβλήματα πρόσβασης και λειτουργίας σε δημοφιλείς ψηφιακές υπηρεσίες αναφέρουν αυτή την ώρα αρκετοί χρήστες, με τις δυσκολίες να επηρεάζουν τις Google, Gmail, Apple και Microsoft 365. Παράλληλα, αναφέρονται δυσλειτουργίες στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911, προκαλώντας ανησυχία για την έκταση των τεχνικών προβλημάτων.

Σύμφωνα με το downdetector, το Apple Pay, το iCloud, το App Store, το Apple Support και άλλες υπηρεσίες της αμερικανικής εταιρείας φέρεται να παρουσιάζουν προβλήματα.

User reports indicate problems with Apple Store since 11:52 AM EST.

How is it affecting you? #AppleStoreDownhttps://t.co/eWGEkPBe6l November 17, 2026

Η σελίδα κατάστασης συστήματος της Apple επισήμανε ένα πρόβλημα με τον λογαριασμό και τη σύνδεση στο iCloud, προειδοποιώντας: «Επηρεάζονται όλοι οι χρήστες. Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να είναι αργή ή μη διαθέσιμη». Ορισμένοι χρήστες iPhone ανέφεραν ότι τους ζητήθηκε να εισαγάγουν εκ νέου τους κωδικούς πρόσβασης των λογαριασμών τους στην Apple, για να λάβουν στη συνέχεια το μήνυμα: «Αποτυχία επαλήθευσης – Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα».

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ένας πελάτης ανέφερε ότι βρισκόταν σε ένα Apple Store για να αγοράσει ένα νέο τηλέφωνο, όταν το προσωπικό του ενημέρωσε ότι τα συστήματα του καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλατφορμών, ήταν εκτός λειτουργίας.

Τα προβλήματα για τους πελάτες της Apple ενδέχεται να εκτείνονται πέρα από τη σύνδεση στους λογαριασμούς τους, με τους χρήστες iPhone, iPad και Mac να κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβαση σε email, φωτογραφίες και αρχεία.

Ορισμένα παράπονα χρηστών άρχισαν να εμφανίζονται στο διαδίκτυο, αλλά η διακοπή έγινε πιο εμφανής λίγο μετά τις 1 μ.μ., με αναφορές προβλημάτων να προέρχονται από κάθε πολιτεία των ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν προβλήματα κατά τη φόρτωση ή τη λήψη εφαρμογών, ενώ προβλήματα παρουσιάζουν επίσης το Apple Music και η ενεργοποίηση συσκευών.

Κάποιοι χρήστες υποστηρίζουν ότι αγόρασαν νέες συσκευές της Apple και δεν μπορούν να αρχίσουν να τις χρησιμοποιούν, λόγω προβλημάτων με τη σύνδεση στο iCloud. Η ρύθμιση μιας νέας συσκευής προϋποθέτει τη σύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες της Apple – κάτι που συνήθως είναι χρήσιμο, καθώς σημαίνει ότι όλα ρυθμίζονται γρήγορα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ισχύει.

Οι επηρεαζόμενοι χρήστες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν επαναλαμβανόμενες αιτήσεις κωδικού πρόσβασης, σφάλματα επαλήθευσης ή απροσδόκητες αποσυνδέσεις. Προβλήματα ενδέχεται, επίσης, να προκύψουν κατά τη λήψη εφαρμογών, την ενεργοποίηση νέων συσκευών ή την πρόσβαση σε υπηρεσίες που απαιτούν σύνδεση μέσω λογαριασμού Apple.

Τα προβλήματα της Apple εμφανίστηκαν λίγες ώρες αφότου το δίκτυο NSA Net, το οποίο χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι για εσωτερικές επικοινωνίες υψηλής εμπιστευτικότητας, τέθηκε εκτός λειτουργίας νωρίτερα σήμερα.

User reports indicate problems with Microsoft 365 since 6:15 AM EST.

How is it affecting you? #Microsoft365Downhttps://t.co/QsZytDgJcv — Downdetector (@downdetector) November 17, 2026

User reports indicate problems with 911 since 1:57 PM EST.

How is it affecting you? #911Downhttps://t.co/ueh9GWieKs — Downdetector (@downdetector) November 17, 2026

User reports indicate problems with Gmail since 8:28 AM EST.

How is it affecting you? #GmailDownhttps://t.co/AxRgTyCiqZ — Downdetector (@downdetector) November 17, 2026

User reports indicate problems with Google since 10:48 AM EST.

How is it affecting you? #GoogleDownhttps://t.co/pwpxnQmYea — Downdetector (@downdetector) November 17, 2026

protothema.gr