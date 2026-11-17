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Χωρίς ρεύμα, διαδίκτυο και τηλεπικοινωνίες θα μείνουν -σύμφωνα με την τελευταία θεωρία συνωμοσίας, που έχει πάρει διαστάσεις τις τελευταίες ημέρες- εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο! Οι αναρτήσεις που έχουν κατακλύσει τα κοινωνικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο υποστηρίζουν πως αυτό το παγκόσμιο blackout θα σημειωθεί σήμερα και θα διαρκέσει έως και 72 ώρες.

Η θεωρία έχει τις ρίζες της σε διαφορετικά γεγονότα που εκ πρώτης δεν φαίνεται να συσχετίζονται, ωστόσο, λόγω της μεγάλης έκτασης που έλαβαν οι ισχυρισμοί, το όλο ζήτημα έφτασε μέχρι και την Κύπρο, με πολλούς πολίτες να το συζητούν μεταξύ τους και στα ΜΚΔ.

Τα σενάρια, όπως αναφέραμε πιο πάνω, στηρίζονται σε έναν συνδυασμό άσχετων γεγονότων. Συγκεκριμένα, σε μια προγραμματισμένη για απόψε άσκηση έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ, σε ένα επεισόδιο της διάσημης σειράς κινουμένων σχεδίων «Simpsons» και στις ανακοινώσεις αρμοδίων αρχών σε όλο σχεδόν τον κόσμο που αφορούν την προετοιμασία των πολιτών για ενδεχόμενο έκτακτης ανάγκης.

Τι θα γίνει στις 21:20

Στις 21:20 σήμερα (ώρα Κύπρου) έχει προγραμματιστεί στις ΗΠΑ μια δοκιμή του συστήματος έκτακτης ειδοποίησης. Κάτι αντίστοιχο με τα δοκιμαστικά τεστ που πραγματοποιεί η Πολιτική Άμυνα στην Κύπρο. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η δοκιμή θα περιλαμβάνει μετάδοση μηνύματος μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, οι οποίοι για περίπου ένα λεπτό θα διακόψουν την κανονική ροή του προγράμματος τους για να μεταδώσουν το εν λόγω δοκιμαστικό μήνυμα.

Η σημερινή άσκηση έχει αυθαίρετα συνδεθεί μέσω των ΜΚΔ με τη σειρά «Simpsons», με πολίτες να επαναφέρουν στις συζητήσεις επεισόδιο που μεταδόθηκε το 2023, κατά το οποίο μία πόλη αντιμετώπιζε την 17η Νοεμβρίου μια σοβαρή διακοπή ηλεκτροδότησης.

Χρήστες στο διαδίκτυο ισχυρίζονται πως η σειρά είχε προβλέψει ένα παγκόσμιο blackout για σήμερα, αφού γύρω από τους «Simpsons» υπάρχει ο μύθος ότι προβλέψεις που είχαν κάνει στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί.

Το σακίδιο 72 ωρών

Σε όλη αυτή τη φημολογία προστέθηκαν και οι συστάσεις των αρχών πολιτικής προστασίας αρκετών χωρών, και της ΕΕ, που κάλεσαν τους πολίτες να διατηρούν για έκτακτη χρήση βασικές προμήθειες, όπως νερό, τρόφιμα και φάρμακα, για τουλάχιστον 72 ώρες.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν θεωρίες για παγκόσμιο blackout ή ακόμη και για το τέλος του κόσμου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η ανησυχία που είχε προκληθεί ενόψει της 1ης Ιανουαρίου 2000, όταν υπήρχαν φόβοι ότι το λεγόμενο «πρόβλημα του 2000» θα προκαλούσε σοβαρές διαταραχές στους υπολογιστές, καθώς και η 21η Δεκεμβρίου 2012, ημερομηνία κατά την οποία, σύμφωνα με μια θεωρία που είχε διαδοθεί παγκοσμίως, θα ερχόταν το τέλος του κόσμου, φήμη που υποτίθεται στηριζόταν στο ημερολόγιο των Μάγια.