Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε ένα αδιανότητο θρίλερ στο Κλειστό «Σπύρος Κυπριανού», η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αποδείχθηκε επτάψυχη, έστειλε το ματς στην παράταση με το απίθανο buzzer beatet τρίποντο του διαστημικού Βεζένκοφ από το κέντρο, με τον Κόρι Τζόσεφ να «εκτελεί» τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο έξτρα πεντάλεπτο με σουτ πίσω από τα 6,75μ. σε «νεκρό χρόνο» και να χαρίζει μια τεράστια και σπουδαία νίκη στους πρωταθλητές Ευρώπης με σκορ 97-95!

Περισσότερα στο GOAL.