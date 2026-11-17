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Πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα κατέπεσε ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) τύπου Shahed στην πόλη Ρίβνε, στη δυτική Ουκρανία, χωρίς να σημειωθεί έκρηξη της πολεμικής κεφαλής που έφερε.

Παράλληλα, στην ευρύτερη περιφέρεια του Ρίβνε καταγράφονται μαζικές διακοπές ηλεκτροδότησης, με πολλές περιοχές να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών στα οχήματα, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για πιθανούς τραυματισμούς.

Δείτε βίντεο

РОСІЙСЬКІ ДРОНИ АТАКУВАЛИ ЗАХІД УКРАЇНИ: УГОРЩИНА ОБМЕЖИЛА РУХ ПОЇЗДІВ



🚗 У Рівному «Шахед» упав на припарковані автомобілі (без детонації бойової частини), на Рівненщині зафіксовано масові знеструмлення.



🇺🇦 У Мукачеві дрон упав за 300 метрів від залізничного вокзалу.



🇭🇺 Через… pic.twitter.com/lwvnZFJr2Z November 17, 2026

Χτύπημα από drone κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό

Παράλληλα, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε περιοχή σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Μουκάτσεβο, στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία.

Την ώρα του περιστατικού, στον σταθμό έφτανε αμαξοστοιχία από την Ουγγαρία. Το ουγγρικό πλήρωμα έλαβε εντολή να εγκαταλείψει το τρένο για λόγους ασφαλείας.

Μετά το πλήγμα, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή των σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ Ουγγαρίας και Ουκρανίας για σήμερα και αύριο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη ρωσική επίθεση.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει τις διασυνοριακές σιδηροδρομικές μετακινήσεις μεταξύ των δύο χωρών, ενώ από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν προκύπτει εάν υπάρχουν θύματα ή ζημιές στις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.

Ρωσικό drone πέταξε πάνω από το Κισινάου, λέει η Μολδαβή πρόεδρος

Η Μολδαβή πρόεδρος Μάγια Σάντου δήλωσε νωρίτερα ότι ένα ρωσικό drone πέταξε πάνω από την πρωτεύουσα Κισινάου και δεσμεύτηκε να ασκήσει πιέσεις για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων κατά της Μόσχας.

«Σήμερα το απόγευμα αρκετά ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο μας χώρο, ένα από αυτά πέταξε πάνω από το Κισινάου προκαλώντας ανησυxία στους κατοίκους » έγραψε η Σάντου σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ.

This evening several Russian drones violated our airspace, one of them over Chișinău, alarming residents. Russia's war threatens all of Europe.



Moldova stands for peace. We'll keep pushing for sanctions on Moscow, standing with Ukraine and building our defence with partners. — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 17, 2026

«Ο πόλεμος της Ρωσίας απειλεί ολόκληρη την Ευρώπη. Η Μολδαβία υπερασπίζεται την ειρήνη. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα, να στηρίζουμε την Ουκρανία και να ενισχύουμε την άμυνα μας σε συνεργασία με τους εταίρους μας».

🇲🇩 Video shows a drone loitering above the Moldovan capital, Chișinău pic.twitter.com/QyLujI1b4X — Visegrád 24 (@visegrad24) November 17, 2026

protothema.gr