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Ο Δήμος Λευκωσίας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας εντός των δημοτικών του ορίων, εξασφάλισε συγχρηματοδότηση συνολικού ύψους ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (€84.925,00) από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την εφαρμογή ζωνών ορίου ταχύτητας 20 χλμ./ώρα και 30 χλμ./ώρα, έπειτα από αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεών του από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η χορηγία αφορά την εφαρμογή ζωνών 30 χλμ./ώρα σε ιστορικούς πυρήνες της Λευκωσίας και συγκεκριμένα στις περιοχές:

• Εντός των Τειχών Πόλης

• Αγίου Δομετίου

• Έγκωμης

• Παλουριώτισσας

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Λευκωσίας έχει ήδη εγκρίνει την εφαρμογή επιπρόσθετων ζωνών ήπιας κυκλοφορίας (30 χλμ./ώρα) εντός των δημοτικών του ορίων, με απώτερο στόχο την προστασία τόσο των περιοχών ειδικού χαρακτήρα όσο και των καθαρά οικιστικών περιοχών που γειτνιάζουν με ή περιλαμβάνουν σχολικές μονάδες, πάρκα, χώρους πρασίνου, ποδηλατοδρόμους και άλλα σημεία ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, υφιστάμενη ζώνη ήπιας κυκλοφορίας εφαρμόζεται στις εξής περιοχές:

Εντός των Τειχών Πόλη

Ιστορικός Πυρήνας Καϊμακλίου

Ομορφίτα

Ιστορικός Πυρήνας Παλουριώτισσας

Ιστορικός Πυρήνας Αγίων Ομολογητών

Περιοχή μεταξύ Λεωφόρων Μακαρίου Γ’, Διγενή Ακρίτα, Καλλιπόλεως και Εθνικής Φρουράς στον Λυκαβητό

Ιστορικός Πυρήνας Έγκωμης

Ιστορικός Πυρήνας Αγίου Δομετίου

Ιστορικός Πυρήνας Αγλαντζιάς

Παράλληλα, εγκεκριμένες από το Δημοτικό Συμβούλιο και βρίσκονται προς υλοποίηση για εφαρμογή ζωνών ορίου ταχύτητας είναι οι ακόλουθες περιοχές:

Περιοχή Δυτικά της Λεωφόρου Δημοκρατίας και Βόρεια της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου

Περιοχή Δυτικά της Λεωφόρου Δημοκρατίας, νότια της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου και βόρεια της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση

Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Ηρώων, Ηλία Παπακυριακού και της οδού Γιώργου Σεφέρη

Περιοχή μεταξύ Λεωφόρων Ηρώων, 28 ης Οκτωβρίου και Ηλία Παπακυριακού

Οκτωβρίου και Ηλία Παπακυριακού Περιοχή μεταξύ Λεωφόρων Προδρόμου, Γρίβα Διγενή, Αγίου Προκοπίου, Μετοχίου και οδού Σινά

Περιοχή μεταξύ Λεωφόρων Ηρώων και Λευκοθέου και οδών Λυκαβηττού και Πεντέλης

Ο Δήμος Λευκωσίας ευχαριστεί το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το οποίο μέσω της συγχρηματοδότησης στηρίζει τις προσπάθειες του Δήμου για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου οδικού δικτύου για τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης. Παράλληλα, εκφράζει την προσδοκία για συνέχιση της στήριξης αντίστοιχων έργων που αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της οδικής ασφάλειας όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.